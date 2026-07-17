IU apuesta por negociar la Ley de Vivienda sin renunciar a la seguridad jurídica del texto

OVIEDO, 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

El coordinador general de IU Asturias, Ovidio Zapico, ha defendido este viernes que las modificaciones que puedan incorporarse al proyecto de Ley de Vivienda del Principado durante su tramitación parlamentaria no comprometan la "seguridad jurídica" del texto, al considerar que la norma deberá estar preparada para afrontar los recursos que, a su juicio, presentarán sus detractores una vez sea aprobada.

En una comparecencia ante los medios, Zapico ha asegurado que existe margen para seguir negociando con Somos las enmiendas planteadas por esta formación, al entender que los conceptos que defiende "ya están recogidos" en el proyecto de ley. No obstante, ha señalado que los cambios deberán respetar tanto el ordenamiento jurídico como la solidez del texto para evitar que pueda ser tumbado en los tribunales. Asimismo, ha confiado en que la norma pueda aprobarse antes de que concluya el verano.

El dirigente de IU ha defendido que la futura ley permitirá blindar el parque público de vivienda, reforzar el régimen aplicable a las zonas de mercado residencial tensionado y facilitar el acceso a financiación del próximo Plan Estatal de Vivienda, por lo que ha advertido de que su fracaso supondría perder avances tanto en materia de derechos como de recursos para Asturias.

Zapico ha asegurado que la futura ley tendrá "muchos enemigos" y ha considerado necesario que el texto cuente con la suficiente solidez jurídica para hacer frente a los recursos que, a su juicio, se presentarán una vez sea aprobada.

CRÍTICAS A LA CÁMARA DE COMERCIO

Durante su comparecencia, Zapico también ha cargado contra el presidente de la Cámara de Comercio de Oviedo, Carlos Paniceres, al que ha acusado de actuar "una vez más" como un "grupo de presión" para tratar de frenar la futura Ley de Vivienda. El dirigente de IU sostuvo que, junto a la "derecha política", parte de la "derecha económica" desea que la norma "encalle" durante su tramitación parlamentaria.

En este sentido, ha defendido que el proyecto de ley amplía derechos en materia de vivienda y sitúa "los intereses de las personas por delante de los beneficios económicos", al tiempo que ha asegurado que la formación trabajará para que el texto salga adelante.

Las declaraciones de Zapico se producen el mismo día en que la Cámara de Comercio de Oviedo ha difundido un comunicado en el que reivindica un debate "sereno" y basado en datos sobre la futura Ley de Vivienda.