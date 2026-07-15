Somos Asturies exige siete cambios en la ley de vivienda, con multas de hasta 900.000 euros al acoso inmobiliario

La diputada de Somos Asturies en el Grupo Mixto, Covadonga Tomé - EUROPA PRESS

OVIEDO, 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

La diputada de Somos Asturies en el Grupo Mixto, Covadonga Tomé, ha reclamado este miércoles la incorporación de siete cambios al proyecto de ley de vivienda del Principado, entre ellos establecer multas de entre 90.000 y 900.000 euros contra el acoso inmobiliario, ampliar el concepto de gran tenedor y reforzar las medidas contra la especulación y el fraude en los alquileres. La parlamentaria ha advertido de que, si esas propuestas no se incorporan al texto definitivo, su formación no respaldará la norma.

En una rueda de prensa, Tomé ha explicado que, aunque comparte con el Ejecutivo el diagnóstico sobre la crisis habitacional, considera que el texto actual "no incluye todas las medidas posibles" para afrontar el problema y ha lamentado que la ponencia no haya dado respuesta a las propuestas planteadas por su grupo.

La parlamentaria ha señalado que hace dos semanas trasladó al PSOE y a Convocatoria por Asturies siete enmiendas extraídas de la treintena presentadas inicialmente, al entender que son esenciales para poder apoyar la norma. Según ha indicado, si esos contenidos no se incorporan al texto definitivo, Somos Asturies votará en contra.

SIETE ENMIENDAS A LA LEY DE VIVIENDAS

Entre ellas figura tipificar el acoso inmobiliario con sanciones de hasta 900.000 euros, una medida que, según ha señalado, ya recogen otras comunidades autónomas. "Multas más bajas al final son incorporadas como daños colaterales" por quienes realizan este tipo de operaciones, ha argumentado.

Asimismo, propone ampliar la definición de gran tenedor para que tenga en cuenta la concentración de viviendas en zonas tensionadas y para que cualquier sociedad mercantil que utilice inmuebles con fines especulativos sea considerada como tal, con independencia del número de viviendas que posea.

También plantea impedir usos especulativos de las viviendas adquiridas en zonas tensionadas, reforzar el control sobre los alquileres temporales y por habitaciones para evitar fraudes, incorporar el derecho de tanteo y retracto, movilizar la vivienda vacía mediante incentivos públicos y aumentar la reserva de vivienda protegida en nuevos desarrollos urbanísticos.

Tomé ha defendido que Asturias aún está "a tiempo de prevenir" fenómenos como la compra masiva de viviendas por fondos de inversión para destinarlas posteriormente al uso turístico y ha insistido en que la ley debe dotarse de herramientas para evitar ese tipo de operaciones.

Asimismo, ha reiterado la disposición de su grupo a seguir negociando hasta el final de la tramitación, aunque ha insistido en que el proyecto, tal y como está redactado actualmente, "no contará" con el respaldo de Somos Asturies por considerarlo "timorato" y por dejar fuera medidas que, a su juicio, permitirían afrontar con mayor eficacia el problema del acceso a la vivienda.