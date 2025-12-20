IU Asturias analizará el martes en Siero las "presiones urbanísticas y comerciales"

Archivo - El coordinador general de IU de Asturias y consejero de Ordenación del territorio, Vivienda y Derechos Ciudadanos, Ovidio Zapico, en una imagen de archivo - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 20 Dic. (EUROPA PRESS) -

El coordinador general de Izquierda Unida de Asturias, Ovidio Zapico, ha anunciado este sábado la convocatoria extraordinaria y urgente de la Colegiada de IU Asturias para analizar diversas cuestiones relacionadas con "presiones urbanísticas y de desarrollo comercial" en Siero.

Precisamente, el órgano se celebrará en la capital de ese concejo el martes con el objetivo "abordar cuestiones relacionadas con presiones urbanísticas y de desarrollo comercial que estamos notando".

Zapico ha realizado el anuncio en Laviana en su calidad de coordinador general, adelantándose así a posibles preguntas de los medios, señalando, eso sí, que en esos momentos no iba a hablar "ni de Siero ni de comercio ni de nada", más allá de señalar que será la propia Colegiada la que adopte las decisiones oportunas y se pronuncie públicamente. "Quiero compartirlo y que sea el órgano el que decida y el que hable", ha zanjado.