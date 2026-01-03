IU de Asturias condena el ataque de Trump a Venezuela, "una agresión militar ilegal, criminal e injustificable"

Archivo - El coordinador general de IU de Asturias y consejero de Ordenación del territorio, Vivienda y Derechos Ciudadanos, Ovidio Zapico - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 3 Ene. (EUROPA PRESS) -

Izquierda Unida de Asturias, "como miembro de un gobierno democrático", ha mostrado su "más firme condena y rechazo a los bombardeos perpetrados por Estados Unidos contra Venezuela, una agresión militar ilegal, criminal, injustificable y profundamente reprobable, que vulnera de manera flagrante el Derecho Internacional y la Carta de las Naciones Unidas".

Desde la formación aseguran que "esta acción no tiene relación alguna con la lucha contra el narcotráfico ni con la defensa de la democracia, como se pretende justificar, sino que responde a una lógica de dominación y control sobre los recursos naturales estratégicos de un país soberano".

"Se trata de una intervención guiada por intereses geopolíticos y económicos que desprecia la legalidad internacional y el derecho de los pueblos a decidir su propio futuro", indican desde IU.

Además IU de Asturias traslada toda su solidaridad al pueblo "hermano venezolano, víctima de una agresión externa que solo genera sufrimiento, inestabilidad y violencia".

Exige así mismo el cese inmediato de los bombardeos y reclamamos al Gobierno de España, a la Unión Europea y a la comunidad internacional una posición clara y activa frente a esta escalada bélica. "O se está con el derecho internacional construido tras el nazismo o se está con el totalitarismo. Consideramos imprescindible la convocatoria urgente del Pleno de las Naciones Unidas para abordar una agresión que constituye uno de los ataques más graves al orden internacional en décadas", dijo IU.

Izquierda Unida de Asturias reafirma su compromiso con la paz, la soberanía de los pueblos y la defensa del Derecho Internacional como única garantía de convivencia y justicia global y espera una reacción unitaria de rechazo en toda la izquierda. Considera además que también el gobierno de España tiene que situarse del lado de la civilización. "Si EEUU actuara en nombre de la democracia suponemos que el próximo ataque sería a Arabia Saudí o a Corea del Norte", destaca IU.