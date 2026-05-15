IU se ausenta de la Comisión de Honores: acusa al PP de usar las medallas de Oviedo como un acto de partido

Archivo - El portavoz de IU-Convocatoria por Oviedo, Gaspar Llamazares - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 15 May. (EUROPA PRESS) -

El Grupo municipal de IU-Convocatoria por Oviedo ha decidido ausentarse en la comisión de Honores y Distinciones convocada para este viernes, ante la propuesta "unilateral" del equipo de gobierno, una propuesta que IU juzga "totalmente desequilibrada en su representatividad de la sociedad ovetense y sin respeto a la normativa de igualdad de género".

El portavoz Gaspar Llamazares, ha señalado que su grupo no va a "cuestionar los méritos" de las personas propuestas para los honores y distinciones, pero "no comparte ni el fondo ni las formas" de las candidaturas. "Es un acto de carácter institucional, no es un acto del Partido Popular", ha aseverado, asegurando que la propuesta debería estar consensuada, debatida y participada por los grupos municipales.

"Esas son las formas de actuar deseables de una Institución, y luego están las exigibles, que son aquellas que tienen que cumplir en cuanto a la normativa de igualdad entre mujeres y hombres", ha indicado. A su juicio, "en 2026, no es admisible que se traiga una propuesta donde sólo aparece una mujer propuesta y que en lo que llevamos de mandato, el 90% de las concesiones de este tipo de distinciones han sido a hombres".

"No sabemos si es que este equipo de gobierno no conoce a las extraordinarias mujeres que han desarrollado sus carreras en el ámbito de la sanidad pública, o en el ámbito académico y científico, o en las artes o en el trabajo social y la intervención comunitaria, pero si nos hubiesen preguntado, nuestro grupo puede hacerles muchas propuestas", finalizó el concejal.

En palabras de su portavoz, Gaspar Llamazares "no vamos a cuestionar los méritos de las personas propuestas y por tanto no vamos a participar en una comisión creada para ello.

Nuestro desacuerdo es político en las formas y en el fondo.

Las medallas y los honores que otorga el Ayuntamiento de Oviedo es un acto de alto carácter insitucional, no es un acto del Partido Popular, y por tanto, la propuesta debería ser consensuada, debatida y participada por quienes ostentamos la responsabilidad de representar al Ayuntamietno de Oviedo" , ha manifestado el portavoz.