IU y CCOO lamentan la ausencia de política industrial en la legislatura

OVIEDO, 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

El coordinador general de IU Asturias y candidato a la Presidencia del Principado, Ovidio Zapico, y el secretario general de Industria de CCOO, Damián Manzano, han lamentado este martes la "ausencia de política industrial" en la legislatura que acaba de concluir y la "dilapidación de la alianza por la industria" y han reclamado que trabajadores y organizaciones sindicales jueguen un papel en el desarrollo y diseño de la política industrial.

En rueda de prensa han explicado que ambas organizaciones han compartido lo que han sido estos cuatro años de legislatura en materia de industria y coinciden en el diagnóstico y en las soluciones. Así ha incidido Zapico en que en "esta legislatura ha habido una ausencia total de política industrial y posiblemente haya sucedido porque el PSOE ha estado muy cómodo tejiendo alianzas con determinados sectores empresariales".

Consideran que los escasos avances que se han dado favorecen a esos sectores empresariales, como por ejemplo con la ley Medio ambiental. "Hay un sector empresarial que sabe que Diego Canga no va a ser presidente y busca deliberadamente la alianza con Adrián Barbón y eso es lo que queremos romper en estas próximas elecciones".

Considera Ovidio Zapico es necesario ser más proactivo en lo que tiene ver con la política industrial y un compromiso firme de IU es la participación directa de sindicatos y trabajadores en el diseño de lo que den ser la política industrial. "La industria debe ser clave en la lucha contra la despoblación. Además la transición energética debe ser justa de verdad y hasta ahora no lo está siendo", ha manifestado.

Por su parte Damian Manzano reclamó políticas reales que ayuden a mantener los puestos de trabajo y ha advertido de que la política industrial debe "ser algo más que ir a ponerse la camiseta de turno con el cierre de la empresa que toque". El responsable de CCOO ha reclamado una ley de Industria a nivel estatal en el marco de un Gobierno que aun tiene legislatura por delante para poder impulsarla.

También ha reivindicado el pacto por la industria como herramienta útil en Asturias y ha lamentado que el Gobierno asturiano la haya devaluado y no haya hecho uso de la misma.

Así mismo ha pedido que los trabajadores del sector industrial tengan un papel importante, más allá de ser oyentes, en el desarrollo de los PERTES que afectan al sector.

"Nuestros políticos en general deberían preocuparse más de que no cierren las empresas", ha dicho Manzano que se ha mostrado muy crítico con el candidato del PP, Diego Canga, por haber comprometido su esfuerzo para reabrir Alcoa. "Nos gustaría que no se usase esa demagogia con un colectivo de trabajadores que un año después no ha visto un duro de indemnizaciones que no se use esa demagogia. Las tertulias a veces son peligrosas y debería tener cuidado con lo que dice", ha dicho Damián Manzano.

Ha agradecido a IU el haber podido mantener esta reunión en la que se traslada la voz real de los trabajadores asturianos. "En IU siempre encontramos un interlocutor válido y un foirme aliado en la defensa de los trabajadores de Asturias", ha indicado Manzano.

ZAPICO ENCUESTAS

Por otra parte, preguntado por las encuestas electorales y las previsiones de cara al próximo 28 de mayo, Ovidio Zapico se ha mostrado convencido de la derecha no va a gobernar el Principado.

"Creo que sólo está en discusión la pluralidad del próximo Gobierno porque Diego Canga --el candidato del PP-- no suma ni tiene posibilidad de Gobernar esta región, la derecha no va a gobernar en Asturias.