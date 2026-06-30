IU Convocatoria por Asturies apoya a la plantilla de Trefilería Moreda (Gijón) en huelga

La diputada de IU Convocatoria por Asturies, Delia Campomanes, y el portavoz municipal de IU en Gijón, Javier Suárez Llana, muestran su apoyo a la plantilla de Trefilerías Moreda en huelga, en Gijón. - IU CONVOCATORIA POR ASTURIES

GIJÓN, 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

La diputada de IU Convocatoria por Asturies, Delia Campomanes, y el portavoz municipal de IU en Gijón, Javier Suárez Llana, han trasladado este martes el "total apoyo y respaldo" de la organización a la plantilla de Moreda Riviere Trefilerías, en huelga desde hace seis días por el "bloqueo" de la negociación del convenio colectivo.

Así lo han señalado tras la reunión mantenida en este día por ambos, acompañados del secretario de Economía y Sectores Productivos, y responsable del área de Industria de IU, José Benito García Proenza, con representantes de la plantilla de la planta gijonesa, la cual secunda la huelga al 100 por ciento.

A este respecto, Campomanes ha reclamado a la Dirección de la empresa que abandone la confrontación y retome el diálogo con los representantes de los trabajadores, según una nota de prensa de IU Convocatoria por Asturies.

Por su parte, Suárez Llana ha alertado del riesgo de que la paralización de la negociación pueda responder a una operación de venta de la compañía, mientras que el presidente del Comité de Empresa, Marco Antonio Mueso, ha asegurado que esa sospecha se refuerza con el comportamiento de la Dirección.

La diputada de IU Convocatoria por Asturies ha defendido la negociación colectiva como un derecho básico y ha afeado a la empresa su actitud ante el conflicto laboral.

"Hacemos también un llamamiento al empresario a que deje la confrontación y realmente se siente en una mesa de diálogo donde, evidentemente, acepte y negocie con las condiciones con los trabajadores", ha insistido.

La parlamentaria también ha vinculado las ayudas públicas al compromiso con el empleo y las condiciones laborales, al recordar que el Grupo Celsa recibe fondos públicos.

En ese sentido, ha sostenido que "cualquier empresa que recibe estos fondos, como sabemos que los recibe el grupo empresarial en Europa, no debería de recibir más fondos públicos o debería de devolverlos si no se compromete a tener unos convenios colectivos o precariza la situación de los trabajadores".

Asimismo, ha destacado que IU apuesta por una Asturias industrial que garantice unas condiciones dignas de empleo y de vida de los trabajadores y ha puesto la organización a disposición del Comité de Empresa.

ABARATAR COSTES LABORALES

Suárez Llana, unido a ello, ha dicho sospechar que todo apunta a una estrategia para reducir costes laborales con vistas a una eventual venta de la compañía.

"Lo que estamos es ante una operación especulativa en la cual lo que intenta la actual propiedad es devaluar salarios, eliminar o perder personal y, por lo tanto, de alguna manera, abaratar los costes de personal y salariales precisamente para hacer más atractiva la venta", ha alertado.

Al margen de ello, Mueso ha avanzado que plantilla, tras un sexto día de huelga "con un 100% de seguimiento y con los ánimos muy, muy altos", se plantea convocar otros seis días de paro para este próximo mes de julio. Ha reconocido, asimismo, que acuden a la reunión convocada en el SASEC "sin expectativas de acercamiento con la empresa".

También ha acusado a la Dirección de plantear recortes pese a la buena situación económica de la compañía y ha señalado que el Comité cuestiona cada vez más su voluntad negociadora. "No hay ningún dato que elimine esa sospecha del ambiente", ha llamado la atención.