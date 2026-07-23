IU-Convocatoria critica la diálogo con los trabajadores y las carencias y contradicciones del nuevo mapa del TUA

Reunión de IU Oviedo con el Comité de TUA. - IU OVIEDO

OVIEDO 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal de IU-Convocatoria por Oviedo IU- Convocatoria por Oviedo señala que el nuevo mapa del TUA, transporte urbano de Oviedo llega sin diálogo con los trabajadores y con serias carencias y contradicciones.

El grupo ha mantenido este jueves una nueva reunión de trabajo con el comité de empresa de TUA para analizar este nuevo mapa presentado recientemente por el equipo de gobierno. En el encuentro participaron el portavoz del grupo, Gaspar Llamazares, junto a la concejala, Cristina Pontón, y el edil, Alejandro Suárez.

Tras esta reunión, constataron la preocupación existente por la forma en que el Ayuntamiento ha abordado este proceso. El equipo de gobierno ha presentado a la opinión pública un proyecto que ni ha sido consultado con la plantilla de TUA ni responde a un verdadero proceso de participación.

"Consideramos que la información trasladada estos días ha sido parcial y sesgada, proyectando la imagen de un plan plenamente definido cuando, en realidad, la reunión mantenida hoy confirma su inmadurez, las numerosas dudas que todavía plantea y la ausencia de consenso con quienes mejor conocen el funcionamiento del servicio", ha indicado Gaspar Llamazares.

Así, Llamazares ha recordado que durante su campaña 'El Oviedo que seremos en el transporte público' escucharon a cientos de usuarios y usuarias que, aun valorando positivamente el servicio, reclamaban un transporte público mejor planificado, más accesible y adaptado a las necesidades reales de la ciudad. Hoy han podido contrastar con el comité de empresa que muchas de esas preocupaciones también las comparte la plantilla.

En este sentido considera IU que no se puede presentar como la mayor transformación del transporte urbano de las últimas décadas un proyecto que nace sin participación, sin escuchar a los trabajadores y con serias carencias y contradicciones.

Advierten además que si no se incrementa la flota y no se refuerza la plantilla, además de resolver las carencias estructurales del servicio, muchas de las mejoras anunciadas corren el riesgo de quedarse en papel mojado.

"Compartimos con el comité de empresa que buena parte de los refuerzos de líneas, nuevas conexiones y ampliaciones de recorridos anunciados difícilmente podrán materializarse sin un incremento de la flota y sin reforzar la plantilla para poder prestar el servicio con garantías. A ello se suman importantes incógnitas sobre el transporte a demanda para la zona rural, dudas en materia de accesibilidad y contradicciones en algunas de las modificaciones de líneas conocidas hasta el momento", ha añadido el portavoz de IU.