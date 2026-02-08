IU-Convocatoria por Oviedo alerta del "peligroso" planteamiento de Vox sobre regulación de prendas religiosas

Archivo - El concejal de IU-Convocatoria por Oviedo, Alejandro Suárez. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

El edil de Izquierda Unida-Convocatoria por Oviedo, Alejandro Suárez, ha advertido este domingo que "le parece muy peligrosa" la propuesta de Vox sobre la regulación de prendas religiosas en el ámbito municipal.

Suárez ha subrayado que en estos momentos "no existe ningún problema de seguridad ni ningún dato" que indique que la situación actual genere conflictos de ese tipo, por lo que ha mostrado su temor a que la propuesta tenga como objetivo "señalar a una parte de la ciudadanía y fomentar el odio religioso". En este sentido, ha defendido que Oviedo "no es una ciudad conflictiva" y que no se dan las circunstancias que justifiquen este tipo de iniciativas.

El edil de IU ha insistido en que cualquier medida política o legal que afecte a cuestiones religiosas debe adoptarse "con la máxima prudencia", desde el respeto al marco jurídico constitucional y a la jurisprudencia vigente, y "al más alto nivel político". "Si hay que abordar problemas que afecten a la libertad de las mujeres o a determinados aspectos incompatibles con la democracia, habrá que hacerlo desde la ley y sin fomentar el odio ni el señalamiento", ha dicho.

En este contexto, Suárez ha puesto como ejemplo el proceso de adaptación del catolicismo a la vida democrática y constitucional, recordando que se trata de una religión que "venía de posiciones muy totalitarias y dañinas contra las personas y las mujeres" y que ha ido evolucionando para integrarse en un marco democrático. A su juicio, ese debe ser el camino a seguir con cualquier confesión religiosa.

Finalmente, ha defendido que la ciudad dispone de "tiempo para reaccionar con tranquilidad" ante este tipo de debates y ha reiterado que deben abordarse desde el respeto, el diálogo y la convivencia, ya se trate de la religión musulmana o de cualquier otra, para evitar conflictos innecesarios.