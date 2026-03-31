IU-Convocatoria por Oviedo llevará al Pleno municipal la "grave situación de la participación ciudadana"

OVIEDO, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

IU-Convocatoria por Oviedo ha denunciado la "grave situación de la participación ciudadana" en la ciudad y anuncia que trasladarán este problema al Pleno municipal ante la "ausencia continuada de respuesta" del equipo de gobierno.

El edil Alejandro Suárez ha señalado que, tras haber advertido públicamente del "bloqueo político total de los canales de participación", es "inaceptable" que las demandas ciudadanas más recientes sigan sin ser abordadas desde el área correspondiente. Denuncia que la Concejalía de Participación "no solo no está actuando, sino que manifiesta sentirse ajena tanto al contenido de las demandas vecinales como a cualquier proceso público que permita abrir canales de diálogo reales con la ciudadanía".

IU-Convocatoria por Oviedo llevará al próximo Pleno la necesidad de aclarar "el impacto que esta ausencia de actuación está teniendo sobre el pacto de participación ciudadana, así como de definir el sentido político de una concejalía que, de manera reiterada, se desentiende de las demandas vecinales y renuncia a ejercer un papel activo en la mediación y el impulso del diálogo público".

El concejal alerta de que esta inacción es especialmente preocupante ante las movilizaciones vecinales en barrios como Ciudad Naranco, La Monxina, La Manjoya, Tudela Agüeria, La Corredoria y El Cristo, "sin que exista la más mínima respuesta política" por parte del responsable del área. Según Suárez, no se trata de una falta puntual de actuación, sino de "una forma de entender la participación que vacía de contenido el papel de la propia concejalía".

El edil de IU-Convocatoria ha señalado que "no se puede hablar de participación ciudadana mientras se ignora sistemáticamente a los vecinos y vecinas que se organizan para defender sus barrios". "La concejalía no puede limitarse a observar desde fuera; debe implicarse, escuchar y articular respuestas políticas. Lo contrario es convertir la participación en una mera fachada", ha añadido.

IU-Convocatoria por Oviedo advierte de que el actual modelo está llevando a "gobernar de espaldas a la ciudadanía" y reitera su compromiso con "una participación real, efectiva y con capacidad de influir en las decisiones importantes para los barrios de Oviedo".