IU-Convocatoria por Oviedo pide la nulidad del contrato de chalecos antibalas por vínculos de la empresa con Israel

Archivo - Vehículo de la Policía Local de Oviedo - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de IU-Convocatoria por Oviedo, Gaspar Llamazares, ha informado este viernes de la presentación de un recurso de reposición contra la adjudicación de chalecos antibalas a una empresa vinculada a la seguridad de Israel, argumentando que ese contrato tiene que ser nulo porque se trata de una compañía "vinculada a la guerra genocida del Estado de Israel contra el pueblo palestino".

Llamazares ha justificado la impugnación en motivos legales, asegurando que la adjudicación vulnera el embargo que se ha planteado por parte del gobierno español y las normas sobre comercio de armas con países en conflicto.

El edil ha criticado que el equipo de gobierno no haya investigado la naturaleza de las empresas, ya que "esa razón, por principio legal, debería haber llevado al equipo de gobierno a valorar la naturaleza de las empresas y su vinculación al Estado de Israel".

El portavoz ha insistido en que el contrato se salta al embargo, vulnera el embargo y por tanto debe ser objeto de nulidad. Ha informado que son 77 chalecos antibalas por los que el Ayuntamiento paga más de 61.000 euros. Se habría adjudicado en mayo.

Llamazares ha exigido al Ayuntamiento "volver atrás en la adjudicación, en el contrato" y realizar de nuevo la licitación con empresas legales que "cumplan con la legalidad y los derechos humanos".

"Los chalecos antibalas no pueden ser la excusa del Ayuntamiento de Oviedo para eludir su compromiso con los derechos humanos", ha indicado.

Llamazares ha concluido enfatizando que solo entiende los chalecos antibalas para los policías y para la defensa de los derechos humanos, pero "no para financiar el terrorismo de Israel".