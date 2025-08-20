IU-Convocatoria por Oviedo presenta una hoja de ruta para la reordenación del antiguo HUCA en el Cristo

OVIEDO 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal de Izquierda Unida-Convocatoria por Oviedo presentó a principios de esta semana una propuesta para avanzar con claridad y compromiso en la reordenación de la antigua zona sanitaria de El Cristo, un espacio que consideran emblemático para la ciudad y que necesita certidumbre y una gestión transparente.

El portavoz de la formación, Gaspar Llamazares, señaló que "es fundamental ofrecer un horizonte claro y creíble para El Cristo, apostando por un plan que garantice que este espacio siga siendo dotacional, con equipamientos públicos y universitarios que beneficien a toda la ciudadanía" .

La hoja de ruta planteada incluye medidas concretas como la convocatoria urgente de la comisión sobre El Cristo, con la incorporación efectiva de la Tesorería de la Seguridad Social para un diálogo constructivo y eficaz; el reinicio inmediato de los trabajos de desalojo y demolición, interrumpidos hasta la fecha, recuperando en lo posible los plazos inicialmente previstos o la rehabilitación paralela de los antiguos centros sanitarios de Silicosis, Maternidad y Consultas Externas, para su uso como espacios universitarios.

Con esta propuesta, desde IU-Convocatoria por Oviedo reivindica un compromiso firme para que El Cristo se convierta en "un espacio vivo y accesible para todos y todas, priorizando el interés público y el desarrollo sostenible de la ciudad de Oviedo".

Además la propuesta plantea la necesidad de abrir la negociación de un protocolo o acuerdo básico con la Tesorería de la Seguridad Social sobre el futuro de los terrenos de la residencia y el centro de rehabilitación, frenando así el deterioro del conjunto; la defensa municipal para mantener la calificación actual del espacio como dotacional, destinado a albergar dotaciones públicas como servicios, equipamientos universitarios, residencias de estudiantes y viviendas de alquiler asequible evitando su conversión a residencial, lo que supondría la privatización de un espacio público y una tramitación mucho más compleja, y la facilitación de una tramitación ágil como plan especial, que permita ampliar el campus o albergar dotaciones y equipamientos públicos en El Cristo.