IU-Convocatoria pedirá al Ayuntamiento de Oviedo que respalde la huelga general del 11N

Archivo - El portavoz de IU-Convocatoria por Oviedo, Gaspar Llamazares - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal de IU-Convocatoria por Oviedo presentará al próximo Pleno una proposición de apoyo a la huelga general convocada para el 11 de noviembre por CCOO, UGT, la Confederación de Sindicatos de Inquilinas y movimientos sociales en defensa del derecho a la vivienda. La iniciativa respalda las reivindicaciones sobre el acceso a una vivienda digna, la mejora de los salarios y las condiciones laborales.

El portavoz municipal de la formación, Gaspar Llamazares, considera que "no podemos aceptar que trabajar ya no sea garantía de poder vivir dignamente" y sostiene que el encarecimiento de la vivienda y del coste de la vida reduce la capacidad adquisitiva de las familias. A su juicio, la movilización plantea reivindicaciones de justicia social y derechos que también deben defenderse desde las instituciones.

La proposición insta a las administraciones competentes a impulsar medidas contra la especulación inmobiliaria, ampliar el parque público de vivienda y contener el encarecimiento de los bienes básicos y la energía. También reclama avances en la negociación colectiva, subidas salariales, reducción de jornada y mejoras en las condiciones laborales y en la protección de la salud de los trabajadores.

Además, IU-Convocatoria plantea blindar la financiación y la calidad de los servicios públicos municipales, especialmente en vivienda, servicios sociales y cuidados, y garantizar el ejercicio del derecho a la huelga del personal municipal. La formación hace un llamamiento a la ciudadanía para secundar el paro y participar en las movilizaciones del próximo 11 de noviembre.