IU-Convocatoria pide garantías para que la nueva actuación del pasaje de Uría no repita los errores del pasado"

Archivo - Obras en el pasaje de Plácido Álvarez-Buylla, que une las calles Uría y Pelayo en el centro de Oviedo. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 29 May. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal de IU-Convocatoria por Oviedo ha indicado este viernes que la nueva intervención anunciada en el pasaje Plácido Álvarez-Buylla "debe afrontarse con garantías suficientes para que no vuelva a repetirse una situación que ya ha generado críticas vecinales, molestias, sobrecoste y una evidente sensación de improvisación".

El portavoz del grupo municipal, Gaspar Llamazares, señaló que lo que reclama su grupo es "planificación y actuaciones que respondan realmente a las necesidades de la ciudadanía y no a una lógica de improvisación permanente".

"A la tercera debería ir la vencida, pero lo cierto es que hoy no existen garantías suficientes para afirmarlo", ha indicado Gaspar Llamazares.

Así, el grupo municipal asegura que les "preocupa además que esta nueva actuación llegue acompañada de un importante sobrecoste derivado de una planificación insuficiente y de decisiones que, una vez más, parecen adoptarse sobre la marcha".

"Oviedo necesita inversiones útiles, bien gestionadas y capaces de resolver problemas, no actuaciones sucesivas que terminan prolongándose en el tiempo y aumentando el gasto público. Las actuaciones anteriores tenían como objetivo mejorar la movilidad y la accesibilidad en este entorno, pero el resultado final no ha respondido a las expectativas creadas ni a las necesidades reales de vecinos y vecinas. Por eso creemos que, antes de impulsar una nueva obra, el equipo de gobierno debería explicar con claridad cuáles son los objetivos concretos de esta intervención y cómo piensa evitar los problemas que se han producido hasta ahora", ha indicado Llamazares.

Por todo ello desde IU-Convocatoria exigen al equipo de gobierno que esta nueva obra sirva definitivamente para solucionar los problemas existentes y que no vuelva a eternizarse como ha ocurrido con las obras anteriores. "La ciudadanía merece espacios urbanos funcionales, accesibles y bien resueltos, pero también una gestión responsable de los recursos públicos", ha concluido.