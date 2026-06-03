IU-Convocatoria pide a Gobierno regional y local rachazar la planta de asfalto de Priorio

La diputada de IU-Convocatoria por Asturias, Delia Campomanes y el portavoz municipal de IU-Convocatoria por Oviedo, Gaspar Llamzares. - EUROPA PRESS

OVIEDO 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

IU-Convocatoria presentará iniciativas tanto en el Parlamento como en el Ayuntamiento de Oviedo para que se de información puntual y se rechace de manera definitiva la licencia para la planta de asfaltado en Priorio, en el valle de Las Caldas. Así lo han trasladado este miércoles la diputada regional, Delia Campomanes y el portavoz de IU-Convocatoria por Oviedo Gaspar Llamazares.

Campomanes ha indicado que su grupo parlamentario quiere mostrar el apoyo a los vecinos que llevan años defendiendo la protección de su entorno y también la salud. Ha recordado que el entorno de las Caldas tiene un alto valor ambiental, económico y social que además está centrado también en el bienestar, en el turismo y por tanto también en el desarrollo sostenible.

"Por eso, nuestra posición, junto con los compañeros del Ayuntamiento de ovieres de Oviedo, es el rechazo total a la instalación de la planta de asfaltados", dijo Campomanes que ha manifestado que por ese motivo han registrado una serie de preguntas encaminadas a conocer los criterios que mantiene el Gobierno regional.

Y es que desde IU consideran que el Gobierno de Asturias y la Consejería "no pueden ser un convidado de piedra, ni tampoco estar dando la espalda a los vecinos y vecinas y por tanto, lo que exigen es información y también transparencia".

"Esto quiero resaltar que no es solo una cuestión, administrativa o técnica. Es una decisión política en la que el Principado de Asturias también tiene que tomar partido sobre que Oviedo queremos", dijo.

En este sentido Gaspar Llamazares ha indicado que el hecho de que el Ayuntamiento mire para otro lado y que el Principado acabe de convidado de piedra, "pues puede llevarnos a precipitar una licencia que su grupo considera que sería desastrosa para la zona".

"Creemos que hay valores como se decía ambientales, de salud pública y también valores paisajísticos que deberían llevar a la denegación de la licencia en el ámbito municipal por el interés general", dijo Llamazares.