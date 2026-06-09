IU-Convocatoria reclama más personal y financiación para la cultura municipal

El portavoz de IU-Convocatoria por Oviedo, Gaspar Llamazares. - EUROPA PRESS

OVIEDO 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Grupo municipal de IU-Convocatoria por Oviedo ha recordado este martes que han respaldado la reforma de la Fundación Municipal de Cultura por considerarla un paso positivo para mejorar la gestión cultural y reforzar la proyección de la ciudad, también en el contexto de la Capitalidad Europea de la Cultura. Sin embargo, entiende este grupo que esta apuesta debe ir acompañada de un refuerzo real de la plantilla de personal y de un incremento de la financiación del conjunto de las actividades.

En este sentido, consideran que la reforma organizativa debe traducirse en una mejora real del funcionamiento cultural de la ciudad y no quedarse en un cambio formal sin respaldo presupuestario.

"La ambición cultural de Oviedo, como se está poniendo en marcha en el marco de la Capitalidad Europea de la Cultura, debe reflejarse en los presupuestos. Del mismo modo, creemos necesario incrementar la financiación de programas e iniciativas culturales estratégicas para la ciudad. Actividades como la Semana Profesional del Arte, CAFCA o VESU siguen funcionando con recursos insuficientes para su consolidación y crecimiento", indica el portavoz del Grupo, Gaspar Llamazares.

Además consideran que no es posible afrontar con garantías los retos culturales de Oviedo manteniendo una estructura insuficiente y unos presupuestos de actividades que continúan estancados o por debajo de ejercicios anteriores. "No se puede hacer más con menos", dicen.