IU critica que el equipo de gobierno prescinda de la lengua asturiana en las nuevas rotulaciones de Emtusa

OVIEDO 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

El edil de Izquierda Unida, Alejandro Farpón, ha criticado este sábado la existencia de una instrucción directa por parte del concejal de Tráfico, Pelayo Barcia, para que la rotulación gráfica de Emtusa se realice exclusivamente en castellano.

Según asegura Farpón en una nota de prensa, la medida afectaría a los nuevos autobuses que incorpore la empresa municipal a su flota. Farpón señala que se trata de una "medida arbitraria, sin rigor, contraria al trabajo coordinado que realiza la Oficina de Normalización Llingüística con otros departamentos municipales para la promoción y uso del asturiano".

Ha explicado que Emtusa lleva años usando una rotulación bilingüe sin que haya supuesto problema alguno para la ciudadanía, ni fuese motivo de debate o quejas. Insiste el edil que "el sello de la concejalía de Barcia es generar problemas donde no los hay, pudiendo afirmar que cada medida adoptada por la concejalía de Tráfico en este mandato supone un retroceso para Gijón".

IU presentará una iniciativa para que la rotulación gráfica de la empresa pública de transporte urbano vuelva al formato bilingüe, en castellano y asturiano. Alejandro Farpón se pregunta "si VOX ha sumado un nuevo concejal en el Gobierno local", recordando "los votos discrepantes de Barcia con su formación ante el debate sobre la prohibición del burka en espacios municipales, el negacionismo climático para no desarrollar la zona de bajas emisiones o derogar la ordenanza de Movilidad Sostenible, a lo que se suma ahora enarbolando la bandera contra el uso del asturiano".