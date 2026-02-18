IU critica el papel del Ayuntamiento como "agente comercial" de farmacéuticas en una campaña sobre obesidad

Archivo - El portavoz de IU-Convocatoria en el Ayuntamiento de Oviedo, Gaspar Llamazares. - IU-CONVOCATORIA POR OVIEDO - Archivo

OVIEDO 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Municipal de IU-Convocatoria por Oviedo, Gaspar Llamazares, ha advertido este miércoles del riesgo de que el Ayuntamiento "acabe actuando como agente comercial de una compañía farmacéutica" en el marco de la campaña sobre salud metabólica y obesidad presentada dentro de los actos de Oviedo como Ciudad del Deporte y patrocinada por una empresa productora de fármacos contra la obesidad. Llamazares asegura que esta iniciativa puede generar "una grave confusión entre salud pública e intereses privados".

El responsable de IU-Convocatoria ha señalado que respalda el compromiso institucional con los hábitos de vida saludables, la salud pública y el fomento del deporte y la actividad física, pero reclama que estas políticas se impulsen "desde una perspectiva preventiva, educativa y plenamente pública", sin subordinarse a patrocinios comerciales. Considera "especialmente preocupante" que campañas de este tipo se vinculen al ámbito deportivo y a actividades con participación de niños y jóvenes, convirtiendo a la institución municipal "en un escaparate para la promoción de productos farmacéuticos".

La coalición ha destacado además la presencia, en la presentación de la campaña, de la directora de relaciones institucionales de la farmacéutica Lilly como ejemplo de esa "confusión" entre lo público y lo privado. "La lucha contra la obesidad y los problemas de salud metabólica no puede subordinarse a estrategias comerciales", sostiene LLmazares, y añade que "la salud pública se defiende con políticas de prevención, educación, deporte accesible y mejora de las condiciones de vida, no convirtiendo al Ayuntamiento en un instrumento de marketing y agente comercial de la industria farmacéutica".

IU-Convocatoria por Oviedo defiende, en este sentido, una promoción del deporte y la salud "independiente, rigurosa y centrada en el interés general" y reclama que el Ayuntamiento mantenga "una clara separación entre las políticas públicas y los intereses comerciales privados".