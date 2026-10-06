IU critica al PP por aplazar el Pleno de Oviedo para acudir a un acto de la Universidad Alfonso X El Sabio

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OVIEDO 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Municipal de IU-Convocatoria por Oviedo, Gaspar Llamazares, ha criticado este martes que el PP haya cambiado la fecha del pleno ordinario de octubre --previsto para hoy-- para acudir a la inauguración del nuevo centro adscrito a la Universidad Alfonso X El Sabio.

En una nota de prensa, Llamazares ha juzgado "inaceptable" alterar el funcionamiento ordinario de la institución para "facilitar la asistencia a un acto de una empresa privada". "No existe, a nuestro juicio, ninguna causa justificada ni ninguna circunstancia de fuerza mayor que explique esta modificación", ha asegurado el portavoz, que ha recordado que el Pleno tiene establecida su celebración ordinaria los primeros martes de cada mes.

Su calendario, ha dicho, "no debería quedar condicionado por la agenda de una empresa privada ni debería estar subordinada a contentar a sus futuros clientes". Para IU esta decisión "daña la imagen pública del Ayuntamiento y transmite unas prioridades institucionales difícilmente justificables" al anteponer la asistencia a la inauguración de un negocio privado al "normal funcionamiento de un órgano municipal".

"Resulta difícil comprender que se cambie la fecha de un Pleno municipal para acudir a la inauguración de una empresa privada. Las instituciones públicas deben preservar su autonomía y su dignidad institucional; cambiar su funcionamiento para adaptarlo a intereses privados supone una actitud de genuflexión ante las empresas que daña la imagen del Ayuntamiento", ha asegurado.