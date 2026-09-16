IU dice que no asistirá al palco oficial del Día de América hasta que Canteli rectifique sus declaraciones

Archivo - El portavoz de IU-Convocatoria por Oviedo, Gaspar Llamazares - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

IU-Convocatoria por Oviedo ha emitido este miércoles una nota de prensa en la que informan de su decisión de no asistir al palco oficial de autoridades del Día de América en Asturias como muestra de rechazo y repulsa ante las declaraciones del alcalde, Alfredo Canteli, sobre las agresiones sufridas por dos activistas que colaboraban como voluntarios en una de las casetas de las fiestas de San Mateo.

"Ya advertimos públicamente de que, si no se producía una rectificación, estas declaraciones supondrían un punto de inflexión en la relación de nuestro Grupo Municipal con la Alcaldía y con el equipo de Gobierno", recuerdan.

"Nuestra ausencia en el palco es una muestra de rechazo y repulsa. No podemos sentarnos allí como si no hubiera pasado nada cuando el alcalde todavía no ha rectificado unas declaraciones que equiparan a los agresores con los agredidos y siembran dudas sobre lo ocurrido. Hemos pedido una rectificación así como una condena clara y rotunda, y seguimos esperando", declara en la citada nota de prensa el portavoz de IU, Gaspar Llamazares.

Ha añadido, no obstante, que no están renunciando al Día de América ni al contacto con la ciudadanía. "Vamos a estar en el desfile, junto a los y las ovetenses, y estaremos también donde creemos que tenemos que estar: en la concentración convocada contra las agresiones fascistas y contra las declaraciones del alcalde", ha dicho.

El alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, ha condenado "de forma rotunda y sin ningún tipo de matiz" la violencia, y ha trasladado su apoyo a los dos militantes de AMA Asturies agredidos el pasado jueves en San Mateo.

ÚLTIMAS DECLARACIONES DE CANTELI

La nota de prensa de IU ha llegado poco después de unas declaraciones remitidas a los medios por el Ayuntamiento de Oveido en la que el el regidor ha salido al paso de la polémica suscitada por sus manifestaciones del pasado sábado, cuando afirmó que era necesario saber lo que pasó ya que solo se conocía "lo que dice una parte".

"Condeno de forma rotunda y sin ningún tipo de matiz cualquier forma de violencia, física o verbal, venga de donde venga y la ejerza quien la ejerza. Ni en la calle, ni en un campo de fútbol, ni en el ámbito privado. La violencia nunca puede ser una forma de defender unas ideas o de enfrentarse a quien piensa de manera diferente", ha remarcado Canteli, quien ha mostrado su rechazo a la agresión que sufrieron el exconcejal de Somos, Rubén Rosón, y el político Jorge Fernández.