IU exige al Ayuntamiento de Oviedo liderar la reactivación inmediata de la Comisión Mixta del antiguo HUCA

Archivo - El diputado de Sumar por Asturias, Rafael Cofiño y el portavoz de IU-Convocatoria por Oviedo, Gaspar Llamazares, en el entorno del antiguo HUCA, en una foto de archivo. - IU-CONVOCATORIA POR OVIEDO - Archivo

OVIEDO, 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de IU-Convocatoria por Oviedo, Gaspar Llamazares, ha reclamado al Ayuntamiento que asuma "de forma inmediata" el liderazgo para reactivar la Comisión Mixta del antiguo HUCA, con el objetivo de desbloquear el futuro de estos terrenos y del barrio de El Cristo-Buenavista.

El concejal ha recordado que hace más de dos meses solicitó la convocatoria urgente de este órgano, integrado por el Ayuntamiento de Oviedo, el Principado de Asturias, la Tesorería General de la Seguridad Social y la Universidad de Oviedo, ante el "intercambio permanente de reproches" entre administraciones.

En este sentido, considera que la reanudación de las demoliciones, tras un año de paralización, debe suponer también "el fin de la parálisis institucional". Por ello, llevará al próximo Pleno una iniciativa para que el Consistorio convoque con carácter urgente la Comisión Mixta, que, según denuncia, continúa "en estado de hibernación".

Llamazares defiende que el funcionamiento efectivo de este órgano es "la única garantía" para coordinar las actuaciones, cumplir los calendarios y avanzar en los compromisos adquiridos sobre el antiguo complejo hospitalario.

Asimismo, estima "imprescindible" que en la próxima reunión se informe sobre el calendario real de las demoliciones y las previsiones de la Tesorería General de la Seguridad Social respecto a los terrenos de la antigua residencia y del centro de rehabilitación, aspectos clave para culminar el Plan Especial que elabora la Consejería de Ordenación del Territorio.

El edil también ha reiterado la necesidad de que la Seguridad Social concrete los futuros usos de estos espacios, en línea con la Proposición No de Ley registrada en el Congreso junto al diputado Rafael Cofiño.

Llamazares ha señalado que "la reanudación de las demoliciones debe marcar también el final de la parálisis institucional" y ha instado al Ayuntamiento a "asumir el liderazgo que le corresponde y convocar de inmediato la Comisión Mixta". "Los vecinos y vecinas de El Cristo-Buenavista no necesitan más excusas ni enfrentamientos entre instituciones; necesitan decisiones, compromisos y un calendario que se cumpla", concluye.