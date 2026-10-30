IU exige al equipo de gobierno que supervise las instalaciones deportivas de la ciudad

Polideportivo de Otero - AYUNTAMIENTO DE OVIEDO

OVIEDO 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal de IU-Convocatoria por Oviedo ha emitido este viernes una nota de prensa en la que exige al gobierno local que supervise todos los centros deportivos, incluidos aquellos cuya gestión está externalizada.

Desde IU alertan de un nuevo episodio de "deterioro" en las instalaciones deportivas e Oviedo y han distribuido imágenes de un incidente en el polideportivo de Otero, que sufrió una inundación.

"A las recientes inundaciones en el polideportivo de Ventanielles y al lamentable estado de conservación de las pistas de atletismo de San Lázaro se suma ahora un nuevo incidente en el polideportivo de Otero", han criticado.

Desde IU explican que se trata de un equipamiento al que acuden más de 1.000 personas al día, lo que da una idea de la dimensión del problema. El de Otero tiene la gestión externalizada, algo que demostraría que la gestión privada no garantiza por sí misma ni un mantenimiento adecuado ni la calidad del servicio.

"Consideramos especialmente preocupante que, mientras la Concejalía de Deportes parece desentenderse de estos problemas, sean los usuarios y los barrios quienes sufran las consecuencias de la falta de inversión y de una política de mantenimiento claramente insuficiente. No podemos normalizar que los equipamientos acumulen deficiencias que afectan directamente al desarrollo de la actividad deportiva", señalan desde IU-Convocatoria.

El concejal Alejandro Suárez ha dicho que se está repitiendo el "mismo patrón", con instalaciones deportivas "que se deterioran, problemas de mantenimiento que no reciben una respuesta adecuada y barrios que tienen que soportar las consecuencias de la falta de inversión y atención".

Según IU-Convocatoria, una ciudad que presume de ser Capital Europea del Deporte no puede mantener sus equipamientos en esas condiciones ni conformarse con los reconocimientos y las grandes infraestructuras como el Palacio de los Deportes. "El deporte ovetense merece y necesita instalaciones en condiciones y servicios de calidad en todos los barrios", subrayan.