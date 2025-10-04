IU de Gijón pide priorizar inversiones en Cimavilla "que aporten servicios al barrio y no al turismo"

El portavoz de IU en el Ayuntamiento de Gijón, Javier Suárez Llana, en rueda de prensa en el Consistorio gijonés. - EUROPA PRESS

OVIEDO, 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz municipal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Gijón, Javier Suárez Llana, ha pedido este sábado al Gobierno municipal que en los presupuestos de 2026 priorice las inversiones en Cimavilla que "aporten servicios al barrio y no al turismo" tras haber sido excluido de la convocatoria de fondos europeos el proyecto municipal presentado.

Sin esa financiación, ha explicado en nota de prensa, IU tiene "muchas dudas" de que se vayan a ejecutar las 26 actuaciones previstas para el barrio. "En cualquier caso nosotros apostamos porque se empiece por aquellas que suponen acercar servicios públicos al vecindario", ha razonado.

En este sentido, el portavoz de IU plantea aprovechar el traslado del Archivo Municipal a El Natahoyo, previsto para el segundo trimestre de 2026, para "abrir ya un centro municipal para personas mayores en alguno de los locales que quedarán libres, ya sean los ubicados en la plaza de la Soledad o la parte baja de la propia Torre del Reloj".

Izquierda Unida ya había propuesto en febrero de 2024 habilitar un espacio municipal para las personas mayores del barrio que sirviera como punto de encuentro, pero también como recurso de intervención social orientado a prevenir la soledad no deseada, fomentar un envejecimiento activo, promocionar hábitos de vida saludable y, en general, ofertar actividades dirigidas a las 553 vecinas y vecinos mayores de 65 años que viven en Cimavilla.

Unido a esto, Suárez Llana pide impulsar la compra de viviendas para ampliar el parque de vivienda pública de alquiler asequible en el barrio. "Cimavilla va a ser declarada zona de mercado residencial tensionado, y es necesario priorizar medidas que contribuyan a bajar los precios del alquiler y acerquen población joven al barrio", ha dicho.

El portavoz recuerda que "Cimavilla pierde población desde 2006", y considera que "vivienda pública y servicios públicos son la clave para revertir esa situación y proteger la vida de barrio".

En cuanto al "fiasco que ha supuesto no obtener fondos europeos para Cimavilla", el edil de IU preguntará en la próxima Comisión de Hacienda por la "puntuación insuficiente obtenida por el proyecto municipal en la convocatoria. "Mientras Oviedo, Avilés y Siero han conseguido financiación, nuestra ciudad no lo ha hecho, y es necesario saber por qué", ha subrayado, porque Gijón "no está para perder oportunidades como esta".