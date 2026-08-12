IU hace un llamamiento a la calma por la polémica de La Florida y acusa a Vox de "alimentar el miedo"

Archivo - La edil de IU Oviedo, Cristina Pontón. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

El grupo parlamentario de IU-Convocatoria por Oviedo ha emitido este miércoles una nota de prensa en la que hace un llamamiento a la calma y a la responsabilidad ante la polémica generada en La Florida por la posible instalación de un centro para menores tutelados.

"Estamos hablando de menores en situación de vulnerabilidad que necesitan protección y una atención adecuada, y consideramos que el debate debe abordarse desde la convivencia colectiva y la responsabilidad de las administraciones, no desde el miedo. Además, queremos recordar que, según la información trasladada por el Principado, todavía no existe una decisión definitiva sobre la ubicación de este recurso, sino que se están estudiando diferentes alternativas. Por ello, creemos que es innecesario generar una alarma en torno a una decisión que aún no está tomada", ha señalado la diputada de IU Cristina Pontón.

A su juicio, es legítimo pedir información y garantías, pero no utilizar la preocupación vecinal para alimentar el miedo o criminalizar a personas por su situación de vulnerabilidad .

"Lo que rechazamos es que Vox aproveche esta situación para alimentar el miedo y convertir a menores en situación de vulnerabilidad en un elemento de confrontación política. No estamos ante un hecho aislado, sino ante una estrategia de la extrema derecha que busca señalar a colectivos vulnerables, criminalizar la pobreza y presentar como una amenaza para la ciudadanía a quienes precisamente necesitan protección. Una estrategia que también contribuye a deteriorar la confianza en las administraciones y en las propias instituciones", ha lamentado Pontón.

La edil considera que si finalmente se concreta la instalación, las administraciones deberán ofrecer información, mantener una interlocución adecuada con el vecindario y garantizar tanto la atención digna a los menores como una buena convivencia en el entorno.

"Consideramos que las administraciones tienen que actuar con responsabilidad. El Principado debe aclarar las decisiones que adopte y garantizar las condiciones adecuadas del centro, mientras que el Ayuntamiento debe facilitar la información y la interlocución necesarias con el barrio. Y las fuerzas políticas debemos contribuir a rebajar la tensión, no a incrementarla", ha dicho la concejal de IU.

"La Florida necesita información, garantías y convivencia, no una campaña de agitación. La protección de los menores y los derechos de los vecinos no son cuestiones incompatibles", ha concluido Cristina Pontón.