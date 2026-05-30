IU inicia en Corvera su estrategia para las elecciones de 2027 con la ambición de ampliar Convocatoria por Asturies

El coordinador general de IU Asturias, Ovidio Zapico, interviene en la reunión monográfica de la Coordinadora de IU Asturias, en Corvera. - IU ASTURIAS

OVIEDO, 30 May. (EUROPA PRESS) -

El coordinador general de IU Asturias, Ovidio Zapico, ha reivindicado este sábado el papel de su organización como principal referente para articular las futuras alianzas de la izquierda transformadora de cara a las elecciones municipales y autonómicas de 2027. Durante la reunión monográfica de la Coordinadora de IU Asturias, que se desarrolla este sábado en Corvera, Zapico ha defendido que la formación es la que "más capacidad tiene ahora mismo para liderar, para vertebrar y para impulsar en Asturias cualquier proceso de este tipo".

En una nota de prensa, Zapico ha asegurado que IU afronta este debate desde una posición singular dentro de su espacio político, respaldada por "un ejército" que alcanza una amplia presencia municipal en toda Asturias, representación parlamentaria propia y participación en el Gobierno del Principado.

La Coordinadora ha servido como punto de partida de un proceso de reflexión interna sobre las alianzas electorales que se prolongará hasta mediados de otoño. Zapico ha explicado que la reunión de este sábado no tenía como objetivo adoptar decisiones, sino abrir un debate que ha definido como "sereno", "sosegado", "constructivo" y "unitario", con el que la organización aspira a definir su estrategia de confluencias para mayo de 2027.

El coordinador general también ha defendido la necesidad de abordar ese proceso desde la ambición política. En este sentido, ha manifestado su voluntad de que el futuro espacio electoral vaya más allá de la reedición de acuerdos anteriores, ampliando el actual espacio de Convocatoria por Asturies con nuevas incorporaciones. "Aspiro no solo a repetir esas alianzas, sino a crecer el espacio", ha señalado.

El proceso culminará en el seno de la propia Coordinadora de IU Asturies, máximo órgano de dirección de la organización entre asambleas, que será la encargada de aprobar la estrategia de alianzas con la que la formación concurrirá a las elecciones municipales y autonómicas de 2027.