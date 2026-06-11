IU insta al PSOE a "abandonar el oportunismo" en vivienda y a sumarse a acuerdos para avanzar en soluciones

Archivo - El concejal de IU-Convocatoria por Oviedo Alejandro Suárez. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

El concejal de IU-Convocatoria por Oviedo, Alejandro Suárez, ha pedido al Grupo Municipal Socialista que "deje de hacer oportunismo político" en materia de vivienda y se sume a los acuerdos para avanzar en soluciones, tras rechazar las críticas del PSOE a su gestión en este ámbito.

Considera que los socialistas "se equivocan de enemigo" al dirigir sus ataques contra IU y sostiene que se está intentando construir "un relato que no se corresponde con la realidad", especialmente en relación con las zonas tensionadas.

El edil ha asegurado que Oviedo "va a recibir el mismo tratamiento que otros municipios que tampoco solicitaron inicialmente la declaración de zona tensionada, incluidos varios ayuntamientos socialistas", descartando así un trato diferencial derivado de acuerdos municipales.

Asimismo, Suárez ha señalado que varias de las propuestas planteadas por el PSOE coinciden con iniciativas ya defendidas por su grupo en el Pleno. "No estamos ante ninguna propuesta novedosa", ha afirmado Suárez, quien ve "llamativo" que se presenten como aportaciones nuevas medidas ya planteadas anteriormente.

En este sentido, ha criticado que el portavoz socialista, Carlos Fernández Llaneza, "cuestione la hoja de ruta" del propio Gobierno del Principado, al tiempo que ha recordado que la Consejería trabaja en una nueva fase de identificación de zonas tensionadas en la que Oviedo está incluido junto a otros concejos.

IU-Convocatoria defiende que el problema de la vivienda en la ciudad "no es IU", y reivindica su trabajo para ampliar el parque público, regular el impacto de los pisos turísticos y facilitar el acceso a la vivienda. Por ello, Suárez ha instado al PSOE a "sumarse a los acuerdos y ayudar a construir soluciones", en lugar de "hacer oposición a base de titulares".

Finalmente, el concejal de IU ha acusado al portavoz socialista de incurrir en "retórica y oportunismo político" en un asunto que requiere "seriedad, rigor y voluntad de acuerdo", y ha señalado que su formación seguirá impulsando medidas "útiles para la gente".