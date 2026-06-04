IU lanza una campaña para revisar el transporte público en Oviedo con encuestas en la calle y participación vecinal

El portavoz de IU-Convocatoria por Oviedo, Gaspar Llamazares, presenta la campaña 'El Oviedo que seremos en el transporte público' frente a la Marquesina TUA de la Uría centro. - EUROPA PRESS

OVIEDO, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal de IU-Convocatoria por Oviedo ha puesto en marcha una campaña de recogida de opiniones ciudadanas para plantear mejoras en el transporte público de la ciudad, con el objetivo de incorporar las aportaciones de usuarios y trabajadores al diseño del servicio.

La iniciativa, titulada 'El Oviedo que seremos en el transporte público', ha sido presentada este jueves frente a la marquesina de TUA en la calle Uría centro, por el portavoz municipal, Gaspar Llamazares, junto a la concejala Cristina Pontón y el concejal Alejandro Suárez.

Llamazares ha señalado que la propuesta parte de la necesidad de reforzar la participación ciudadana en la planificación del transporte urbano. "El Grupo Municipal de Izquierda Unida-Convocatoria por Oviedo, ha salido a la calle para recoger las valoraciones de los ciudadanos y ciudadanas sobre el transporte público. Y lo hacemos porque creemos que hay un déficit de participación", ha comentado.

El portavoz ha defendido que el sistema puede mejorar con la implicación de vecinos y trabajadores. "Se puede hacer un buen, mejor transporte público en Oviedo, pero que hay que hacerlo con la participación de los vecinos y con la participación también de los trabajadores de TUA", ha indicado, apuntando a quejas vecinales sobre frecuencias y cobertura en algunas líneas.

TRANSPORTE PÚBLICO DE OVIEDO

según ha detallado el portavoz, la campaña consiste en encuestas en paradas y puntos de alta afluencia, cuyos resultados serán recopilados y trasladados posteriormente para su análisis conjunto con el equipo de gobierno y el comité de empresa de TUA.

"La idea es fundamentalmente escuchar las opiniones en un lugar donde hay transporte público y que esas opiniones se puedan trasladar a un papel y que las podamos negociar el equipo de gobierno", ha explicado, para que este lo incluya en la propuesta en la que está trabajando en la actualidad.

Llamazares ha añadido que el objetivo es introducir mejoras en frecuencias, líneas y posibles lanzaderas en zonas de mayor demanda, así como en la prioridad semafórica al transporte público. La campaña se desarrollará durante aproximadamente un mes en las principales paradas de Oviedo.