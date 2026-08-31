IU lleva al pleno de Oviedo una proposición para condenar las políticas de odio y el señalamiento racista

Archivo - El portavoz de IU-Convocatoria por Oviedo, Gaspar Llamazares. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

IU-Convocatoria por Oviedo ha anunciado este lunes que llevará al pleno municipal de este martes una proposición de urgencia para que el Ayuntamiento condene expresamente las políticas de odio y el señalamiento racista contra los menores no acompañados y los centros de atención a la infancia. La iniciativa llega tras la polémica y las protestas de vecinos de La Florida en contra de la instalación de un recurso de menores en un piso.

El portavoz de IU, Gaspar Llamazares, señala que "ante el racismo y el odio no caben equidistancias. El Ayuntamiento debe dejar claro que los menores tutelados tienen derechos y que esos derechos no pueden depender de su origen ni ser utilizados como arma política" .

La proposición plantea también defender la primacía de los derechos reconocidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención de Derechos del Niño, la Constitución y la legislación de protección de la infancia, así como garantizar el derecho a la educación, la salud, la socialización y la integración de estos menores.

"Consideramos necesario que, ante la escalada de tensión vivida en La Florida, el Ayuntamiento haga un pronunciamiento claro en defensa de los derechos humanos y de los derechos de la infancia. No podemos normalizar que menores en situación de vulnerabilidad sean convertidos en un objetivo político por parte de la extrema derecha y de grupos neonazis", ha señalado el político.

Llamazares añade que "defender la convivencia no significa mirar hacia otro lado. Significa garantizar información a los vecinos, que los centros cuenten con los medios y profesionales necesarios y, al mismo tiempo, plantar cara a quienes pretenden convertir a unos menores en chivos expiatorios".

Por último, defiende que la integración debe hacerse desde los barrios, con los recursos adecuados, información a los vecinos y colaboración entre las administraciones y el tercer sector. "Frente al odio y el señalamiento, apostamos por una respuesta basada en los derechos, la convivencia y la solidaridad", ha subrayado Llamazares.