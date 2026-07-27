IU llevará al Pleno medidas municipales para reforzar la prevención de incendios

Archivo - El portavoz de IU-Convocatoria por Oviedo, Gaspar Llamazares. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal de IU-Convocatoria por Oviedo preguntará en el próximo Pleno por las previsiones y medidas del Ayuntamiento para la prevención y lucha contra incendios, y ha reclamado la adopción de actuaciones adicionales ante el incremento de estos episodios.

La iniciativa busca conocer las actuaciones en marcha por parte del gobierno local en un contexto marcado por el aumento de incendios en los últimos años.

El portavoz del grupo, Gaspar Llamazares, ha advertido de que "todas las administraciones son necesarias y corresponsables" ante un fenómeno que, a su juicio, se está produciendo "con una virulencia inaudita", por lo que considera imprescindible reforzar la prevención.

En este sentido, ha defendido la necesidad de adoptar medidas para "limpiar el límite entre la zona forestal y la zona urbana" con el fin de reducir riesgos, así como impulsar políticas más decididas frente al cambio climático y los nuevos fenómenos meteorológicos.

Llamazares ha insistido en que estas actuaciones "no pueden posponerse más tiempo", al entender que forman parte de la respuesta necesaria ante los desastres medioambientales.