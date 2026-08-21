IU de Oviedo critica que no haya mujeres en los conciertos de La Catedral para las fiestas de San Mateo

Archivo - El concejal de IU-Convocatoria por Oviedo, Alejandro Suárez. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal de IU-Convocatoria en el Ayuntamiento de Oviedo ha afirmado este viernes que en el cartel de fiestas de San Mateo para la Plaza de la Catedral no haya "ni una sola mujer en un total de 23 actuaciones".

"Exigimos al Partido Popular el cumplimiento de las leyes de igualdad entre mujeres y hombres y su posición firme en la democracia y la defensa de los derechos de las mujeres. Este cartel es indigno de una aspirante a Capital Europea de la Cultura en el siglo XXI, no por la calidad incuestionable de los artistas que conforman el cartel, sino por la inexplicable ausencia de mujeres artistas en el mismo. ¿Acaso no conocen el talento de mujeres asturianas artistas, mujeres DJ que están por todos los carteles y festivales asturianos? Porque si no saben de ninguna que nos llamen, que les nombramos a otras 23", ha dicho el concejal de IU Alejandro Suárez.

A su juicio, la "cerrazón" del equipo de gobierno con el modelo de fiestas de San Mateo es i"ncomprensible". No entiende que tras el "clamor popular" de los vecinos de Oviedo sobre el modelo de fiestas no sean capaces de abrir un diálogo para convertir de nuevo a San Mateo en las fiestas referentes para todas los ovetenses y quienes visitan la ciudad.

"La pregunta es si hay un esfuerzo premeditado para fomentar la desigualdad, o la igualdad entre mujeres y hombres está tan poco presente que este equipo de gobierno no se da ni cuenta. Por si estamos en el segundo caso, recordamos que hay una Ley Orgánica marco de Igualdad entre mujeres y hombres que obliga a las administraciones locales a integrar este derecho fundamental en todas sus actuaciones. Quizás tenga que ver con que no contamos con un Plan de Igualdad de Oviedo vigente y llevamos todo el mandato exigiendo la redacción, aprobación y puesta en marcha de uno nuevo, pero sobretodo, tiene que ver con la tibieza con la que el gobierno combate los discursos machistas de la extrema derecha de esta ciudad", ha añadido Suárez.

"El mismo día que salen a la venta las entradas para Bertín Osborne, sale el cartel para la plaza de la Catedral con 23 actuaciones y ni una sola mujer. Y de repente, estamos en 1967 y San Mateo es como el Soberano, cosa de hombres", ha concluido.