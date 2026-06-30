IU Oviedo defiende la candidatura de la Capitalidad frente al "sectarismo" y "ruido" de Vox

Archivo - El portavoz de IU-Convocatoria por Oviedo, Gaspar Llamazares, durante una rueda de prensa. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal de Izquierda Unida-Convocatoria por Oviedo ha expresado este martes su rechazo al "nuevo intento" de Vox de "embarrar" el proyecto de la candidatura de Oviedo a la Capital Europea de la Cultura 2031, acusando a la formación de recurrir a la "confrontación permanente, la descalificación y el ruido".

A través de una nota de prensa, el municipal, Gaspar Llamazares, ha criticado que la lectura que realiza Vox de la Capitalidad "responde a una visión profundamente sectaria, en la que todo aquello que no coincide con sus postulados merece ser rechazado o convertido en motivo de enfrentamiento".

"Vox vuelve a demostrar que no soporta la cultura cuando esta es libre, abierta y diversa. Les molesta cualquier espacio de encuentro porque viven instalados en la antipolítica y la confrontación permanente", ha afirmado Llamazares, quien ha añadido que no hay mayor proyecto ideológico que el de la formación de Santiago Abascal, al que ha definido como el de "la censura, la irracionalidad y la criminalización de quien piensa diferente".

Para Llamazares, lo que verdaderamente incomoda a Vox es que la Capitalidad sea un proyecto de todos y todas". En este sentido, ha dicho que "buscan el conflicto permanente porque es el único terreno en el que saben desenvolverse". "Su visión sectaria y negacionista les lleva a rechazar cualquier persona, institución o propuesta que no encaje con sus postulados. Mientras ellos intentan dividir a la sociedad, nosotros seguiremos trabajando para que Oviedo y Asturias tengan una candidatura fuerte, abierta y capaz de ilusionar al conjunto de la ciudadanía", ha añadido el edil.

Por último, ha afirmado que IU seguirá defendiendo una candidatura "inclusiva, participativa y ambiciosa, convencidos de que la Capitalidad Cultural solo será posible si es un proyecto compartido por toda Asturias, frente al sectarismo y a quienes pretenden reducir la cultura a un instrumento de confrontación política".