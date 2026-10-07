IU de Oviedo exige desbloquear 150 plazas de la Universidad y critica la presencia del PSOE en un acto de la UAX

Archivo - El concejal de IU Oviedo Alejandro Suárez. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El concejal de IU-Convocatoria por Oviedo, Alejandro Suárez, ha reclamado este miércoles al Gobierno del Principado que autorice "de inmediato" las más de 150 plazas correspondientes a la oferta pública de empleo (OPE) de 2025 de la Universidad de Oviedo y ha criticado la presencia de representantes del PSOE en la inauguración de la Universidad Alfonso X el Sabio (UAX) en el edificio Calatrava.

El edil ha considerado "especialmente grave" que representantes socialistas participen en la presentación de un proyecto privado de educación superior mientras, según ha denunciado, el Ejecutivo autonómico mantiene paralizada la OPE de la universidad pública. También ha cuestionado que el Gobierno regional no haya aclarado su apoyo a la ley de universidades impulsada por IU-Convocatoria por Asturias.

Suárez se ha sumado a las reivindicaciones de las organizaciones sindicales de la Universidad de Oviedo y ha exigido la autorización de las plazas de catedráticos, titulares y profesorado permanente laboral incluidas en la oferta de empleo del año pasado.

Según ha advertido, el bloqueo genera "incertidumbre y un enorme malestar" entre el profesorado y puede impedir que parte de los aspirantes tome posesión antes del 1 de enero de 2027. Esta demora podría ocasionar pérdidas económicas por el retraso en el reconocimiento de quinquenios, sexenios y complementos retributivos autonómicos.

El ha acusado al PSOE de poner "la alfombra roja a la empresa privada" mientras su Gobierno "alardea de defender la educación pública" y mantiene bloqueadas esas plazas.

"Es una cuestión de prioridades: no puede haber tanta rapidez para acompañar a la privada y tanta demora e ineficacia para garantizar la calidad y el futuro de la pública, que también forma parte del futuro de Oviedo", ha señalado.