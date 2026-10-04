IU Oviedo exige una solución de transporte para los alumnos de Prado de la Vega

Encuentro mantenido este domingo entre el Grupo Municipal IU-Convocatoria por Oviedo y vecinos de Prado de la Vega. - IU OVIEDO

OVIEDO, 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal de Izquierda Unida-Convocatoria por Oviedo ha exigido al Ayuntamiento de Oviedo una solución urgente para que el alumnado del barrio de Prado de la Vega, en La Corredoria, disponga de un transporte adecuado hasta su instituto, tras mantener un encuentro con vecinos de la zona.

Según han detallado en una nota de prensa, las familias han expresado su malestar debido a que los estudiantes deben recorrer alrededor de dos kilómetros a pie para llegar a su centro educativo. Ante esta situación, IU ha criticado que la Consejería de Educación "ha mirado para otro lado" y que el Ayuntamiento de Oviedo ha pospuesto a 2027 el compromiso de dar una respuesta que inicialmente había planteado para 2026.

Para resolver este problema, desde IU consideran que el Ayuntamiento debe actuar con rapidez mediante una modificación en la línea de transporte público de TUA y han reclamado que esta necesidad se contemple en el nuevo Plan de Movilidad Urbana que está ultimando el equipo de gobierno para atender las carencias de conexión en los distintos barrios del concejo.

"El Ayuntamiento tiene que escuchar a los vecinos y dar una respuesta a una necesidad concreta que afecta a no pocas familias de Prado de la Vega en La Corredoria", ha insistido el portavoz municipal, Gaspar Llamazares, quien rechaza que tengan que recorrer dos kilómetros para acudir a su instituto "cuando existe la posibilidad de mejorar el transporte público y adaptar el TUA a las necesidades del barrio". "Vamos a exigir al equipo de gobierno en el próximo pleno que actúe y dé una solución", ha concluido.