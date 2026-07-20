IU de Oviedo lamenta el "silencio" del Principado sobre la planta de asfalto de Priorio y pide que no se autorice

Archivo - El portavoz de IU-Convocatoria por Oviedo, Gaspar Llamazares. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Municipal de IU-Convocatoria por Oviedo, Gaspar Llamazares, ha lamentado este lunes el "silencio" del Gobierno del Principado de Asturias en relación con la planta de asfalto proyectada en la zona de Priorio-Las Caldas y ha exigido que no se autorice el proyecto.

El edil señala que lleva meses defendiendo que esta instalación "no tiene cabida en un entorno rural y ambientalmente sensible" y reclama a las administraciones que prioricen el interés general, la protección del medio ambiente y la salud de los vecinos.

IU critica que, mientras el Ayuntamiento de Oviedo "se escuda" en que buena parte de las competencias ambientales corresponden al Principado, el Ejecutivo autonómico "guarda silencio", por lo que considera que ninguna de las dos administraciones puede eludir sus responsabilidades. En este sentido, recuerda que ha pasado más de un mes desde que la diputada Delia Campomanes registrase 21 preguntas parlamentarias sobre este expediente sin que se haya obtenido respuesta.

El portavoz municipal de la formación ha señalado que resulta "incomprensible" la falta de respuesta del Principado ante unas cuestiones que buscan aclarar su actuación en un proyecto con "importantes implicaciones ambientales". "Quien tiene competencias para velar por la protección del medio ambiente no puede mirar hacia otro lado, del mismo modo que el Ayuntamiento no puede utilizar ese silencio como coartada para conceder una licencia", ha afirmado.

Llamazares insiste en que el Principado debe garantizar que la evaluación ambiental del proyecto sea "suficiente, actualizada y rigurosa", teniendo en cuenta aspectos como emisiones, ruido, partículas, afecciones al agua, tráfico pesado o impactos acumulativos, y critican que hasta ahora no haya aclarado si los informes existentes siguen vigentes ni si es necesaria una revisión.

Por último, reitera su rechazo al proyecto y reclama tanto al Gobierno autonómico como al Ayuntamiento de Oviedo que asuman sus competencias, instando al primero a responder a las preguntas formuladas y al segundo a denegar la licencia por considerar la actividad "incompatible" con el entorno de Priorio y Las Caldas.