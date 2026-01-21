IU de Oviedo pide abrir La Vega a la ciudad y reclama "agilidad" en los trámites

Archivo - Antigua fábrica de armas de La Vega - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal de IU-Convocatoria por Oviedo ha reclamado este miércoles la apertura de la antigua fábrica de armas de La Vega a la ciudad, pidiendo asimismo "agilidad" en los trámites necesarios para su ordenación.

El portavoz, Gaspar Llamazares, ha indicado en nota de prensa que los avances en la antigua fábrica son "una buena noticia para la ciudad". A juicio del portavoz, "el acuerdo entre administraciones es el camino adecuado para transformar La Vega en un espacio atractivo y útil para Oviedo y Asturias".

Para IU, es necesario "agilizar" el estudio arqueológico y avanzar en la apertura progresiva del recinto al barrio y al conjunto de Oviedo. También consideran "importante" que el concurso de ideas incorpore "de forma clara" un vial adecuado, vivienda de alquiler asequible y la consolidación de La Vega como "un polo cultural y tecnosanitario de referencia, vinculado al HUCA y al desarrollo de Asturias".