IU Oviedo reclama acelerar la regeneración de Ciudad Naranco tras el incendio en la calle Almacenes Industriales

Archivo - El portavoz de IU-Convocatoria por Oviedo, Gaspar Llamazares - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

zquierda Unida-Convocatoria por Oviedo ha expresado su preocupación por el incendio registrado este lunes en una de las naves de la calle Almacenes Industriales, en el barrio de Ciudad Naranco, en Oviedo. La formación considera que el suceso vuelve a evidenciar la situación de degradación que, según expone, arrastra esta zona desde hace años.

IU ha señalado que, aunque en los últimos tiempos se han producido algunos avances y valora actuaciones como el apoyo municipal al proyecto del Kuivi y otras iniciativas de recuperación, considera que no son suficientes para resolver el problema de fondo.

La formación ha reclamado al equipo de gobierno un impulso "definitivo" para culminar la regeneración del ámbito, con la eliminación de los espacios degradados aún existentes y el desarrollo de una estrategia integral para la zona.

El portavoz municipal de IU-Convocatoria por Oviedo, Gaspar Llamazares, ha señalado que el incendio "es un indicador claro de todo lo que aún falta por hacer en materia de regeneración del barrio", y ha reclamado actuaciones en recuperación de espacios, impulso de actividades y mejora del transporte público.

IU ha subrayado que, afortunadamente, no hubo que lamentar daños personales, pero considera que el incidente pone de relieve los problemas derivados del abandono y la inseguridad percibida en el entorno.