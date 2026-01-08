IU pedirá en el Pleno incluir en el plan de retirada de amianto a construcciones privadas e implementar ayudas

El portavoz de IU en el Ayuntamiento de Gijón, Javier Suárez Llana, en rueda de prensa en el Consistorio gijonés. - EUROPA PRESS

GIJÓN, 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de IU en el Ayuntamiento de Gijón, Javier Suárez Llana, llevará al próximo Pleno una iniciativa de cara a complementar el Plan de Acción de retirada del amianto, ya iniciado por el Gobierno local.

Suárez Llana, en rueda de prensa en el Consistorio gijonés, ha incidido en que no hay ninguna exposición salubre al amianto, el cual puede llegar a causar, entre otras cosas, fibrosis pulmonar o cáncer de pulmón.

Por ello, pide que se elabore un calendario para la retirada del amianto en instalaciones y emplazamientos no solo públicos, sino también privados, para lo que se usaría el censo elaborado el pasado año por el Ayuntamiento gijonés.

Según él, a través de la web de urbanismo del Ayuntamiento se puede acceder al enlace, si bien ahora mismo muestra dónde se cree que hay presencia de amianto.

Vinculado a ello, plantea que se desarrolle una campaña de comunicación eficaz sobre lo que supone el amianto, que sigue siendo, a su juicio, un elemento de insalubridad pública "invisible".

En tercer lugar, IU propone diseñar un programa de ayudas para su retirada en viviendas y pymes, para lo que se deberá establecer otros requisitos, como pueda ser criterios de renta y riesgo de exposición.

Suárez Llana ha recalcado que el Ayuntamiento, además del censo, tiene de plazo para la retirada del amianto antes de 2028 en el caso de espacios públicos.

No obstante, ha apuntado que también lo hay en viviendas, pequeñas explotaciones agrarias o actividades fabril, industrial o comercial. El portavoz de IU ha advertido de que la mayor parte son de titularidad privada.

Para el edil, no es suficiente con que a la hora de solicitar una licencia de obras o dar una concesión de ayudas se obligue a retirar el amianto, sino que cree que se debe hacer a nivel general.

No en vano, ha incidido en que en Gijón, un 43 por ciento del parque público se construyó entre 1950 y 1979, en pleno auge del uso de amianto, mientras que el 75 por ciento corresponden a antes del año 2000, cuando se prohibió su utilización.

Por ello, ha opinado que la presencia de este material es habitual en las construcciones de la ciudad, con algo menos de 150.000 viviendas.

Eso sí, ha recalcado que su retirada tiene un elevado coste, por las medidas de seguridad que conlleva y el hecho de que solo hay unas pocas empresas que puedan llevarlo a cabo. Por este motivo, diversas administraciones han establecido ayudas económicas para su retirada.

Suárez Llana ha remarcado que en España el 70 por ciento del amianto usado en vivienda está caducado, que es, según él, cuando empieza a ser peligroso.