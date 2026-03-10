IU pide una auditoría a Aqualia por las incidencias en la red de agua en varios barrios de Oviedo

Archivo - El portavoz de IU en la Junta General, Gaspar Llamazares - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de IU-Convocatoria por Oviedo, Gaspar Llamazares, ha expresado este martes su preocupación por los problemas registrados en la red de abastecimiento de agua en distintas zonas del concejo, como Llano Ponte, Peñerudes, Los Alfilorios, Latores y La Florida, y ha reclamado explicaciones a la empresa concesionaria Aqualia y una auditoría del servicio. El grupo sostiene que estas incidencias requieren "información pública, transparencia y una respuesta clara" por parte de la compañía.

Llamazares considera que, ante cualquier incidencia, la empresa debe acreditar previamente que el origen del problema no está en una avería o fuga en la red antes de responsabilizar al vecindario, y advierte de que el deterioro de las infraestructuras podría estar detrás de algunas de estas situaciones, por lo que exige actuar "con rigor y total transparencia". En el marco de los acuerdos alcanzados con el equipo de gobierno, IU-Convocatoria por Oviedo defiende la necesidad de auditar la labor de Aqualia al tratarse de un servicio público "fundamental" que debe estar sometido a un control público efectivo.

Pide además que se convoquen los distritos municipales en las zonas afectadas, que las asociaciones vecinales puedan comparecer en el Ayuntamiento para exponer directamente los problemas y que el gobierno municipal mantenga reuniones con ellas, así como que la Comisión de Urbanismo informe sobre el estado de la red de abastecimiento y que Aqualia acuda a los distritos para ofrecer explicaciones.

El portavoz de la formación ha subrayado que se trata de "un servicio público esencial" y que, cuando está privatizado, "la exigencia en transparencia, control y calidad debe ser aún mayor", defendiendo que la ciudadanía tiene derecho a conocer el estado de la red y a recibir explicaciones cuando se producen problemas.

Llamazares ha añadido que "no se puede responsabilizar a los vecinos sin descartar previamente fallos en la propia red", por lo que ve necesario auditar la gestión de Aqualia y garantizar que el Ayuntamiento ejerza plenamente su función de supervisión, recordando que "los servicios privatizados deben ser ejemplares".