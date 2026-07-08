IU pide a la Autoridad Portuaria de Gijón que no adjudique la vigilancia de El Musel a una filial de un grupo israelí

Archivo - Rueda de prensa del portavoz del Grupo Municipal Izquierda Unida - Más País - Izquierda Asturiana en Gijón, Javier Suárez Llana. - IU - MP - IAS GIJÓN - Archivo

GIJÓN, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Gijón ha pedido este miércoles a la Autoridad Portuaria que no adjudique el contrato de mantenimiento del sistema de vigilancia del Puerto de El Musel a Magal Solutions SL, empresa que ha obtenido la mayor puntuación en el proceso de licitación con una oferta de 156.628,79 euros.

El portavoz municipal de IU, Javier Suárez Llana, ha señalado que la compañía forma parte de un grupo empresarial israelí y ha calificado la posible adjudicación de "ética y políticamente inaceptable". Asimismo, ha reclamado a la presidenta de la Autoridad Portuaria, Nieves Roqueñí, que "desista" de adjudicar el contrato a esa empresa.

Suárez Llana también ha instado a la presidenta de la Autoridad Portuaria a explicar por qué considera adecuado que una empresa israelí gestione los sistemas de videovigilancia y la seguridad perimetral y de comunicaciones del puerto. Además, ha vinculado su petición al embargo de compraventa de armamento decretado por el Gobierno de España respecto a Israel.

El portavoz de IU ha sostenido que el Puerto de El Musel "debe situarse en el lado de la defensa de los derechos humanos y los intereses de nuestra ciudad y nuestro país" y ha criticado que la Autoridad Portuaria impulse esta adjudicación.