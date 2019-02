IU pide hacer público las cesiones de espacios gratuitos municipales

Publicado 11/02/2019 11:54:54 CET

GIJÓN, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

La concejala de IU en en el Ayuntamiento de Gijón Ana Castaño ha reclamado este lunes, en aras a una mayor transparencia, que el Gobierno local dé a conocer la cesión de espacios municipales de forma gratuita, a quién se ceden y bajo qué criterios.

Castaño, en rueda de prensa en el Consistorio, ha afeado que en la actualidad es una decisión particular de concejal del área, Jesús Martínez Salvador (Foro) o el gerente de Divertia, Jorge González-Palacios. Dicho esto, ha matizado que si bien está de acuerdo con que en determinados casos se ceda gratuitamente, debe hacerse público.

Ha recordado que ya en su día se preguntó sobre el beneficio para el Ayuntamiento de ceder la explanada del parque de Hermanos Castro del 'Gijón Life' y no llegaba a 1.500 euros. Ha señalado, asimismo, que la tasa por usar el Palacio de los Deportes en actividades no deportivas es de 5.000 euros al día, mientras que para la plaza de toros de El Bibio no consta precio fijo.

Preguntado Martínez Salvador por IU a este respecto, el edil ha explicado que en 2018 se cedió gratuitamente el Palacio de los Deportes para el concierto de Fito y los Fitipaldis y la plaza de toros para el 'Oktoberfest', 'La gran mariscada' y el 'Metropoli Winter'. Castaño, sin entrar a más valoracionens, ha apuntado que es dificil de entender que se ceda gratuitamente la plaza de toros para hacer una fiesta de Nochevieja en la que los asistentes tuvieron que pagar su entrada.