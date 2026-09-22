IU pide al Principado y Ayuntamiento de Oviedo garantizar el transporte escolar en Llovera

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OVIEDO, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Municipal de IU-Convocatoria por Oviedo, Gaspar Llamazares, ha pedido este martes al Ayuntamiento y al Gobierno asturiano que garanticen el transporte escolar en Llovera, en la parroquia de Bendones, donde los alumnos del IES Leopoldo Alas 'Clarín' tienen que caminar dos kilómetros por una carretera sin arcén para coger el autobús.

En una nota de prensa, Llamazares ha calificado de "inadmisible" que estos estudiantes estén en esta situación, por lo que ha pedido a la Consejería de Educación que tenga en cuenta las peticiones de las familias y permita que el autobús escolar recoja también a los alumnos de Secundaria en la parada existente en el propio núcleo de Llovera, como ya hace con los escolares de Primaria.

Al mismo tiempo, han reclamado al Ayuntamiento de Oviedo que "tome cartas en el asunto, defienda los intereses de los vecinos de Llovera y ejerza toda la presión institucional que esté a su alcance ante el Principado". Asimismo, IU considera que el Ayuntamiento debería estudiar alternativas desde el ámbito municipal, incluido el transporte urbano a través del TUA, si fuera técnicamente viable.

A juicio de Llamazares, no se puede "normalizar que unos menores tengan que caminar casi dos kilómetros por una carretera peligrosa para poder ir al instituto mientras existe una parada en su propio pueblo que utiliza el mismo autobús escolar para recoger a los alumnos de Primaria".