IU pide reabrir la propuesta de Honores y Distinciones de Oviedo por falta de consenso y equilibrio de género

Archivo - El portavoz de IU-Convocatoria por Oviedo, Gaspar Llamazares - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 13 May. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de IU-Convocatoria por Oviedo, Gaspar Llamazares, ha reclamado al equipo de gobierno municipal que reabra la propuesta de Honores y Distinciones al considerar que la propuesta que se baraja carece de consenso y presenta un "evidente desequilibrio de género".

Llamazares ha realizado estas manifestaciones tras conocerse este miércoles que la comisión de honores y distinciones, convocada para el viernes 15 de mayo, reconocerá al oftalmólogo Luis Fernández-Vega Sanz como Hijo Predilecto; al dominico José Luis Álvarez Valdés, conocido como el Padre Valdés; al peluquero Ramiro Fernández Alonso; al director de la Fundación Vinjoy, Adolfo Rivas Fernández y a la historiadora del arte Yayoi Kawamura como Hijos Adoptivos; además se otorgará la Medalla de Oro de la Ciudad , al Real Oviedo y al Colegio Oficial de Agentes Comerciales; la de plata, al histórico dirigente del balonmano Pepe Rionda.

El concejal de IU sostiene que la iniciativa supone una "oportunidad perdida" para construir un reconocimiento institucional más plural, representativo y acordado con el conjunto de la corporación y la sociedad ovetense.

En este sentido, critica que en la propuesta únicamente figure una mujer entre las personas distinguidas, una situación que considera "difícilmente justificable en 2026" y contraria al espíritu de la Ley Orgánica 3/2007 de igualdad efectiva entre mujeres y hombres.

Asimismo, LLamazares defiende que el Plan de Igualdad Municipal debe aplicarse de forma efectiva y no limitarse a su aprobación formal, evitando situaciones como la actual. El edil asegura no cuestionar los méritos de las personas propuestas, pero insiste en que un reconocimiento de este tipo debería haberse trabajado desde el diálogo con los distintos grupos municipales y otros ámbitos ciudadanos para alcanzar el mayor consenso posible.

Por ello, solicita reabrir el proceso para incorporar a más mujeres y a otros sectores sociales del municipio que también sean merecedores de este reconocimiento.

"Los honores y distinciones deben servir para representar al conjunto de la sociedad ovetense y no responder a una visión parcial o sesgada, apostando por una propuesta basada en la pluralidad, el consenso y el equilibrio entre hombres y mujeres", concluye.