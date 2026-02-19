IU pide una reunión urgente con Adrián Barbón tras el desembarco de universidades privadas en Asturias

Archivo - María José Miranda, en el centro
Archivo - María José Miranda, en el centro - EUROPA PRESS - Archivo
Europa Press Asturias
Publicado: jueves, 19 febrero 2026 20:58
   OVIEDO, 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

   La Comisión Colegiada de IU en Asturias ha tomado la decisión de pedir una reunión urgente con el presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, para abordar la situación abierta tras el impulso a las universidades privadas en la región.

   La comisión se ha reunido este jueves con carácter ordinario y ha tomado esta decisión tras ser informada por el coordinador general y consejero en el gobierno de coalición entre PSOE e IU, Ovidio Zapico, del nuevo escenario abierto tras el impulso a los centros académicos superiores anunciados para distintas localidades asturianas.

   La petición de reunión viene motivada también por la reciente aprobación de Costco como Proyecto de Interés Estratégico para la Región (PIER), medida a la que IU se ha opuesto.

