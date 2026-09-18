IU pide usar el recinto ferial de La Florida para actividades municipales mientras se define su futuro

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OVIEDO, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

IU-Convocatoria por Oviedo ha propuesto al Ayuntamiento que incorpore el recinto ferial de La Florida a la programación municipal de actividades culturales, recreativas y de ocio mientras se redacta el proyecto básico y de ejecución aprobado por el equipo de gobierno.

La formación plantea que el espacio pueda acoger actividades municipales de distintos ámbitos mientras se concreta su transformación, al considerar que el recinto puede tener ya una función cultural, recreativa y social para el barrio y el conjunto de la ciudadanía.

El portavoz de IU-Convocatoria por Oviedo, Gaspar Llamazares, ha señalado que, "después de años de parálisis y reformas, La Florida no puede seguir esperando" y ha defendido que, mientras se define el proyecto, hay que "darle uso, abrirlo a la ciudadanía y aprovechar las posibilidades que ya ofrece".

El proyecto previsto contempla completar las instalaciones para destinarlas a distintos usos y crear un nuevo espacio de encuentro para los vecinos de La Florida y el conjunto de Oviedo. Llamazares ha reclamado que este objetivo sea compatible con "dar utilidad desde ahora" al recinto y ha pedido al equipo de gobierno que, mientras se redacta el proyecto, lo ponga a disposición de la ciudad para acoger actividades.