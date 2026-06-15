IU plantea abrir jardines interiores de Oviedo al público como una red de "parques de bolsillo"

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OVIEDO, 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal de IU-Convocatoria por Oviedo ha presentado un ruego al Equipo de Gobierno para que catalogue y cree una red de "parques de bolsillo" en espacios verdes interiores e infrautilizados de la ciudad.

El portavoz municipal de la formación, Gaspar Llamazares, ha señalado en nota de prensa que Oviedo dispone de numerosos patios, jardines interiores y espacios verdes ocultos que podrían transformarse en "pequeños oasis urbanos" para el disfrute de los ciudadanos.

Según Llamazares, catalogar estos lugares y explorar acuerdos con sus propietarios permitiría ganar zonas de encuentro, descanso y naturaleza en el centro de los barrios. El grupo municipal ha explicado que estos miniparques o jardines interiores, similares a los que existen en ciudades europeas como Londres, son pequeños espacios verdes al aire libre ubicados en entornos rodeados de edificios.

La iniciativa contempla que estos espacios, situados especialmente en la zona centro y tanto de titularidad pública como privada, puedan ser utilizados por toda la ciudadanía. Para los casos de titularidad privada, la formación propone valorar con las personas propietarias las condiciones para su mantenimiento y apertura al uso público, mediante fórmulas de colaboración para que el Ayuntamiento asuma las tareas básicas de conservación.