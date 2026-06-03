IU y Podemos Gijón exigen la retirada del Reglamento de Participación por sus 'errores' y por no aportar "nada nuevo"

Archivo - Los portavoces de IU y de Podemos en el Ayuntamiento de Gijón, Javier Suárez Llana y Olaya Suárez, en rueda de prensa en el Consistorio gijonés. (Archivo) - EUROPA PRESS - Archivo

GIJÓN, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los portavoces de IU y Podemos en el Ayuntamiento de Gijón, Javier Suárez Llana y Olaya Suárez, respectivamente, han solicitado al Gobierno local la retirada del Reglamento de Participación para que sea revisado y se vuelva a presentar a la Comisión de Reglamentos, al contener el texto numerosos errores, según ellos, y no aportar ninguna novedad.

Suárez Llana, en rueda de prensa en el Consistorio gijonés, ha incidido en que, después de esperar tres años por este proyecto, este está "plagado de errores", a lo que ha expuesto que confunde conceptos y herramientas del Ayuntamiento y no aporta ni una sola medida nueva en participación.

"No aporta una sola novedad, replica el modelo del siglo XX y añade un corta y pega de reglamentos de otras ciudades", ha lamentado el portavoz de IU, quien ha remarcado que no recoge ni un solo avance en lo que tiene ver con nuevos órganos o procesos participativos, como tampoco apela a la posibilidad de uso de las nuevas tecnologías y no se refleja correctamente, a su juicio, los mecanismos ya existentes.

"Es decepcionante", ha opinado, e incluso ha considerado que es una "burla". Para él, es "decepcionante en el fondo y una falta de respeto en la forma".

Dicho esto, ha advertido de que no puede ser una oportunidad perdida para la ciudad, por lo que conmina a que se revisen todos los conceptos formales y que el Gobierno local incorpore lo que prometieron, que es un nuevo modelo de participación.

Por parte de Podemos, Suárez ha remarcado que este modelo está enfocado a que dure unos 20 años, pero, sin embargo, este texto no es coherente con su cometido, a su modo de ver.

"No hay por dónde cogerlo", ha sostenido, a lo que ha apuntado que hay elementos que están mejor explicados en el Reglamento anterior, del que se han traído los "errores", según ella.

A mayores, ha dicho sospechar que se nota que son "copias y pegas" de otros reglamentos, que incluye incluso faltas ortotipográficas y párrafos repetidos.

"Es un despropósito, este texto hay que retirarlo", ha reclamado la portavoz de Podemos, quien ha recalcado que este Reglamento va a ser parte de la normativa municipal y será de obligado cumplimiento. Ha insistido, por ello, en que la redacción deja mucho que desear. "Es una cutrez", se ha quejado.

Al margen de la petición de retirada, Suárez Llana ha avanzado que IU ha presentado 22 enmiendas al texto, una parte importante por cuestiones de forma, con las que se busca ejemplificar dónde están l errores, y hay otras enmiendas de fondo, como las que buscan avanzar en la democracia directa, de forma que los ciudadanos participen de forma directa.

De ahí que hayan propuesto la creación de un Consejo de Ciudad, formado por ciudadanos mayores de 16 años, elegidos por sorteo, y que a lo largo de cuatro años podrán participar en debates de ciudad, a lo que ha hablado del modelo existente en Barcelona, mientras que en otros ayuntamientos hay modelos mixtos.

En cuanto a los presupuestos participativos, ha alertado de que en el Reglamento se confunden los relacionados con entidades con los de la ciudadanía. En este caso, IU apuesta por unos que tengan un desarrollo reglamentario posterior, donde la ciudadanía decida no solo inversiones, sino también para programas y servicios.

IU, también, quiere que Gijón cuente con una Escuela Municipal de Participación Ciudadana y pide reconocer y promover nuevas zonas de participación surgidas en los últimos años, como los espacios no formales de participación o los laboratorios ciudadanos. Ha recalcado, en este sentido, que en Gijón hay mucha gente que quiere participar y no está en asociaciones o entidades.

Suárez Llana ha apuntado que otras enmiendas pretenden garantizar la participación ciudadana, con independencia del Gobierno de turno que esté en el Ayuntamiento. Asimismo, desean que quede recogida y garantizada la representación en las empresas municipales de asociaciones vecinales, sindicales u otras que guarden relación.

Referente a los presupuestos de distrito, ha visto necesario que se garantice que tendrán "voz y voto" a la hora de elegir el destino de una parte de los recursos municipales.

Podemos, por su lado, ha presentado 31 enmiendas, muchas de forma y otras de fondo. Como ejemplo, Suárez ha citado que debería incluirse la Asamblea Ciudadana Municipal, a modo de mecanismo de rendición de cuentas, no solo del Gobierno, sino también de los grupos municipales y que se convoque al menos una vez, en el ecuador del mandato.

También quieren establecer un mecanismo de consultas ciudadanas, más informales, en las que con un dos por ciento se pueda abrir en temas como el destino del 'Solarón'.

Además, ha apuntado que quieren que los Consejos de Distrito cumplan sus reglamentos y que cuando no se convoquen a tiempo, se haga.

Sobre los presupuestos participativos, Suárez ha opinado que no se puede hablar de democracia directa y decir que pueden presentarlo entidades solo. Por un lado, quieren que la gente pueda hacer aportaciones y se voten y, aparte, presupuestos de distrito, que se decidan en los Consejos de Distrito.

Ha llamado la atención, por otro lado, sobre que esta versión del texto no se habló con el movimiento vecinal ni con la oposición y se ha preguntado cómo puede ser que tras pasar por varios filtros del Ayuntamiento, incluido la asesoría jurídica y el propio concejal, no se hayan detectado todos estos "errores. "No está presentable ni para publicar en el BOPA", ha asegurado.