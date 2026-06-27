IU presenta al exrector Santiago García como candidato independiente a la Alcaldía de Gozón

Momento de la presentación de Santiago García, simpatizantes y afiliados de IU Gozón - IU

OVIEDO, 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

IU Asturias ha presentado este sábado al exrector de la Universidad de Oviedo Santiago García como candidato independiente a la Alcaldía de Gozón en las elecciones de 2027.

El coordinador general de IU Asturias, Ovidio Zapico, ha destacado que su incorporación refuerza la "vocación de gobierno" de la organización y demuestra, a su juicio, que es una fuerza "seria, solvente y con vocación de gobernar". Zapico ha definido a García como "un candidato excepcional" y ha subrayado que su perfil académico y profesional supone "un aval de garantía de éxito".

El dirigente de IU ha defendido además la apertura de la organización a perfiles independientes que comparten sus objetivos y ha asegurado que la formación afronta el próximo ciclo electoral con la intención de "salir a ganar" en el concejo.

Por su parte, Santiago García ha explicado que su paso a la candidatura no supone su entrada en política, ya que, según ha dicho, "en la política ya estamos siempre". Ha señalado que ha decidido dar el paso tras años valorando la posibilidad y al disponer ahora de más tiempo para impulsar un proyecto de futuro.

El candidato ha indicado que se presenta dentro de la lista de IU como independiente y ha defendido un proyecto centrado en la mejora de los servicios públicos, la transparencia y la colaboración ciudadana. Ha afirmado que el objetivo es alcanzar la Alcaldía de Gozón en 2027 con un proyecto abierto a la ciudadanía.

La coordinadora local de IU Gozón, Pilar Suárez Helguera, ha valorado positivamente la incorporación de García, a quien ha definido como un perfil "serio, honesto y con capacidad de gestión", y ha señalado que su candidatura supone "un motivo importantísimo de celebración" para la organización.