IU propone ampliar el número de bicicletas, estaciones y mejorar el mantenimiento en Gijón Bici

Archivo - El portavoz de IU en el Ayuntamiento de Gijón, Javier Suárez Llana, en rueda de prensa en el Consistorio gijonés. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Gijón, Javier Suárez Llana, ha anunciado este domingo que su formación presentará enmiendas al proyecto de presupuestos para 2026 con el objetivo de incrementar la financiación del servicio público de bicicleta compartida Gijón Bici.

Según la formación, se trata de una medida "que ha sido reivindicada durante los últimos meses por personas usuarias y colectivos como el Observatorio Gijón de Movilidad". Suárez Llana ha planteado que el Ayuntamiento haga uso de la cláusula del contrato que permite ampliar hasta un 20% el coste para mejorar un servicio "muy usado pero muy poco cuidado".

Izquierda Unida propone ampliar el número de bicicletas y el número de estaciones, en especial en los barrios del oeste de la ciudad, pero también mejorar el servicio de mantenimiento, que en la actualidad consideran que "se presta con medios precarios y no cubre la demanda".

"No puede ser que todos los días haya decenas de bicicletas inutilizadas por avería o que la estaciones tengan anclajes rotos y pasen las semanas y no se reparen o sustituyan", ha reclamado el portavoz.

Además, Suárez Llana ha criticado que "con el presupuesto para 2026, el concejal de Tráfico pone fin a las políticas de movilidad sostenible en Gijón". "Acaba con la BiciEscuela Municipal, tanto en su versión escolar como para adultos, y destina cero euros a la Semana Europea de la Movilidad del próximo año", ha señalado.