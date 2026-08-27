IU propone una comisión de seguimiento plural para la elaboración del nuevo PGO de Oviedo

Archivo - El portavoz de IU-Convocatoria por Oviedo, Gaspar Llamazares. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal de IU-Convocatoria por Oviedo ha propuesto este jueves una comisión de seguimiento plural para la elaboración del nuevo Plan General de Ordenación (PGO). A su juicio, la elaboración del plan no puede limitarse a una cuestión exclusivamente técnica.

En ese sentido, consideran que el proceso debe hacerse sin prisa, pero sin pausa, evitando tanto las precipitaciones como nuevas situaciones de bloqueo, y con una hoja de ruta clara que permita que el nuevo Plan General vea la luz lo antes posible.

Desde IU argumentan que el PGO tendrá una incidencia directa en cuestiones tan relevantes para Oviedo como la promoción de vivienda pública y de alquiler asequible, la renaturalización de la ciudad, la protección del patrimonio o la respuesta a los desafíos ambientales y urbanos.

"Entendemos que el nuevo PGO debe contar para su elaboración con la más amplia participación política y social, porque estamos ante una herramienta estratégica que va a definir el modelo de Oviedo durante las próximas décadas. Por ello, proponemos la creación de una Comisión de seguimiento plural que permita a los grupos políticos y a los distintos sectores sociales conocer, debatir y realizar aportaciones durante el proceso, y que esas propuestas sean escuchadas y tenidas en cuenta", ha dicho el portavoz de IU-Convocatoria por Oviedo, Gaspar Llamazares.

"El PGO no puede ser solo un documento elaborado por técnicos y después presentado a la ciudadanía como un hecho consumado. Estamos hablando de decidir qué Oviedo queremos para las próximas décadas y, por eso, necesitamos una participación política y social amplia y real", ha añadido. Desde IU quieren que en esa comisión de seguimiento plural los grupos políticos y diversos actores sociales puedan opinar, aportar y ser escuchados durante todo el proceso.