IU propone reabrir El Asturcón como un centro deportivo y de naturaleza

OVIEDO 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del grupo municipal IU-Convocatoria en el Ayuntamiento de Oviedo, Gaspar Llamazares, ha presentado este martes la propuesta de su formación para El Asturcón. Su planteamieno pasa por transformarlo en un centro deportivo y ambiental, vinculado al Monte Nananco, integrado en el proyecto de Ciudad del Deporte y de la candidatura de Oviedo como Capital Europea de la Cultura 2031.

El concejal ha recordado que el equipamiento de El Asturcón costó 24 millones y lleva cerrado desde hace casi una década. Después de u proyecto ecuestre fallido, Llamazares, considera que el Ayuntamiento no puede aplazar más la transformación del complejo en un centro deportivo y ambiental con funciones de formación e investigación sostenible

Supone, según Llamazares, de una oportunidad para revitalizar las instalaciones de 300,000 metros cuadrados, aprovechar su ubicación privilegiada junto al Naranco y el río Nora, al alinearse con los objetivos de sostenibilidad y desarrollo comunitario de la capitalidad cultural.

De esta forma, el portavoz de IU-Convocatoria plantea una ciudad deportiva sostenible, reorientando El Asturcón omo una ciudad con un enfoque en sostenibilidad. Podría incluir instalaciones deportivas de bajo impacto ambiental y programas de formación en gestión deportiva sostenible.

Propone además convertir El Asturcón en un centro de actividades al aire libre enfocado en la naturaleza, el ocio y la educación ambiental, así como transformarlo en un ámbito cultural y educativo enfocado en sostenibilidad, energías renovables, agricultura ecológica y cambio climático.

Podría ofrecer cursos, talleres y programas de formación profesional en colaboración con instituciones como la Universidad de Oviedo o centros de formación profesional

Aboga por transformar El Asturcón en un espacio dedicado a la investigación y desarrollo de prácticas agroecológicas, en colaboración con centros de investigación y empresas del sector primario, así como la creación de un nodo dedicado al turismo sostenible, con formación, investigación y actividades prácticas para promover un turismo responsable en Asturias.